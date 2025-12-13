Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid - Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost extrem de nemulţumit la finalul partidei dintre Rapid şi Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Oţelul s-a impus cu 2-0 în Giuleşti, dar Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa arbitrajului.
Gâlcă a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci bun, dar este nemulţumit de prestaţia arbitrilor. El consideră că Rapid ar fi trebuit să primească un penalty în momentul în care Petrila a căzut la marginea careului, în minutul 86.
Costel Gâlcă a atacat arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: “PEntru unii se judecă altfel”
Antrenorul Rapidului nu înţelege rostul sistemului VAR şi consideră că fazele nu sunt judecate la fel la toate echipele. Gâlcă a continuat să se plângă de arbitraj şi după ce a fost întrebat despre jocul echipei şi a declarat că nu jocul îl îngrijorează, ci arbitrajul.
De asemenea, el a făcut referire şi la faza din minutul 65, atunci când Koljc a căzut în careu şi a acuzat că a fost călcat:
“Am spus că au jucători foarte buni. Au fost mult mai buni în prima repriză şi, bineînţeles, au marcat. Nu am reuşit să avem ocazii clare în prima repriză.
Am început foarte bine, am avut ocazia lui Koljic. Puteam să schimbăm soarta meciului, dar nu a fost să fie. Şi arbitrii, şi în meciul acesta, şi cu Csikszereda, au fost decizii eronate total. Nu iau din meritul adversarului, o echipă bună, bine aşezată în teren, dar eu nu ştiu când o să primim penalty. Pentru mine e penalty. De ce mai avem VAR? Pentru unii se judecă altfel.
Până la urmă nu ne-am atins obiectivul, nu am făcut un joc foarte bun. Cam asta a fost cheia meciului.
În primul rând mă îngrijorează arbitrajul. Arbitrajul pe care îl avem acasă, tot timpul. Sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar cred că ar trebui să se uite şi la arbitraj.
Aioani zicea că nu a mai văzut mingea la un moment dat. A fost un şut pe care putea să îl scoată, dar asta e, se mai întâmplă. Era un moment bun pentru noi să ne desprindem, dar mai sunt şi alte elemente, care nu ţin numai de noi”, a declarat Costel Gâlcă, la digisport.ro.
Rapid nu poate pierde primul loc în Liga 1 la finalul acestei etape, în ciuda înfrângerii, dar simte din plin presiunea urmăritoarelor. Giuleştenii sunt pe primul loc, cu 39 de puncte, în timp ce FC Botoşani este pe locul 2, cu 38 de puncte.
Dinamo o poate egala pe FC Botoşani, în cazul în care o va învinge pe Metaloglobus, în timp ce Universitatea Craiova are şansa de a veni la 2 puncte în spatele liderului, în cazul unui succes la Sibiu, cu Hermannstadt. În ceea ce o priveşte pe Oţelul, formaţia lui Laszlo Balint a urcat pe locul 6, cu 30 de puncte.
