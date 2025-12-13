Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid - Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?" - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost extrem de nemulţumit la finalul partidei dintre Rapid şi Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Oţelul s-a impus cu 2-0 în Giuleşti, dar Costel Gâlcă a avut un discurs dur la adresa arbitrajului.

Gâlcă a recunoscut că echipa sa nu a făcut un meci bun, dar este nemulţumit de prestaţia arbitrilor. El consideră că Rapid ar fi trebuit să primească un penalty în momentul în care Petrila a căzut la marginea careului, în minutul 86.

Costel Gâlcă a atacat arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: “PEntru unii se judecă altfel”

Antrenorul Rapidului nu înţelege rostul sistemului VAR şi consideră că fazele nu sunt judecate la fel la toate echipele. Gâlcă a continuat să se plângă de arbitraj şi după ce a fost întrebat despre jocul echipei şi a declarat că nu jocul îl îngrijorează, ci arbitrajul.

De asemenea, el a făcut referire şi la faza din minutul 65, atunci când Koljc a căzut în careu şi a acuzat că a fost călcat:

“Am spus că au jucători foarte buni. Au fost mult mai buni în prima repriză şi, bineînţeles, au marcat. Nu am reuşit să avem ocazii clare în prima repriză.