”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun” - Antena Sport

Oțelul Galați a predat o adevărată lecție de fotbal pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a avut o evoluție fantastică, controlând în totalitate partida.
Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, a fost cel care a stabilit scorul final, după ce a punctat senzațional din lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri.
Paul Iacob: „Ar fi normal să ne primim banii”
Deși putea profita de pasul greșit făcut de FC Botoșani, Rapidul a suferit un eșec destul de clar în fața celor de la Oțelul Galați. Echipa antrenată de Laszlo Balint a făcut un joc solid și a meritat pe deplin cele trei puncte.
Fost jucător în Giulești, Paul Iacob a răsucit pumnalul în rana giuleștenilor, reușind să marcheze un gol de excepție din lovitură liberă. După fluierul final, acesta a avut și declarația serii.
„Mă bucur pentru ce am reușit pentru că am practicat un fotbal foarte, foarte bun. Adversarii… E ciudat să să spun adversarii… Îi consider prietenii mei. Am mai dat goluri din lovitură liberă, dar acesta e cel mai frumos cred.
Sincer, doi colegi mi-au spus să nu șutez pentru că e prea departe. La antrenamente dau mai aproape. De multe ori ratez, dar mă bucur că am reușit acum. Am învățat de la diferiți colegi de-a lungul timpului. Petrila bate exact ca mine, dar el cred că bate mult mai des decât mine. Nu vreau să dau notă, o să mă uit ce notă mi-au dat analiștii.
Când am venit la Oțelul, am văzut calitate, unitatea grupului. M-aș bucura să vină și Moș Crăciun gălățean să ne primim banii, avem salarii în urmă. Ar fi normal să ne primim banii.
Rapid a abordat meciul foarte bine, agresiv, nu i-am lăsat să își facă jocul. Oțelul a fost echipa mai bună, nu se poate contesta victoria. Nu s-a pus problema învingătoarei”, a declarat Paul Iacob, potrivit digisport.ro.
