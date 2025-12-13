Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | ”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun”

”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun”

Daniel Işvanca Publicat: 13 decembrie 2025, 23:29

Comentarii
”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: M-aș bucura să vină și Moș Crăciun”

Paul Iacob în meciul cu Rapid / SPORT PICTURES

Oțelul Galați a predat o adevărată lecție de fotbal pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a avut o evoluție fantastică, controlând în totalitate partida.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, a fost cel care a stabilit scorul final, după ce a punctat senzațional din lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri.

Paul Iacob: „Ar fi normal să ne primim banii”

Deși putea profita de pasul greșit făcut de FC Botoșani, Rapidul a suferit un eșec destul de clar în fața celor de la Oțelul Galați. Echipa antrenată de Laszlo Balint a făcut un joc solid și a meritat pe deplin cele trei puncte.

Fost jucător în Giulești, Paul Iacob a răsucit pumnalul în rana giuleștenilor, reușind să marcheze un gol de excepție din lovitură liberă. După fluierul final, acesta a avut și declarația serii.

„Mă bucur pentru ce am reușit pentru că am practicat un fotbal foarte, foarte bun. Adversarii… E ciudat să să spun adversarii… Îi consider prietenii mei. Am mai dat goluri din lovitură liberă, dar acesta e cel mai frumos cred.

Reclamă
Reclamă

Sincer, doi colegi mi-au spus să nu șutez pentru că e prea departe. La antrenamente dau mai aproape. De multe ori ratez, dar mă bucur că am reușit acum. Am învățat de la diferiți colegi de-a lungul timpului. Petrila bate exact ca mine, dar el cred că bate mult mai des decât mine. Nu vreau să dau notă, o să mă uit ce notă mi-au dat analiștii.

Când am venit la Oțelul, am văzut calitate, unitatea grupului. M-aș bucura să vină și Moș Crăciun gălățean să ne primim banii, avem salarii în urmă. Ar fi normal să ne primim banii.

Rapid a abordat meciul foarte bine, agresiv, nu i-am lăsat să își facă jocul. Oțelul a fost echipa mai bună, nu se poate contesta victoria. Nu s-a pus problema învingătoarei”, a declarat Paul Iacob, potrivit digisport.ro.

Bulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanțaBulgaria "schimbă foaia" din vara anului viitor. Ce trebuie să știe românii înainte să își rezerve vacanța
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Observator
Răsturnare de situaţie în cazul morţii Rodicăi Stănoiu. Iubitul cu 50 de ani mai tânăr, în vizorul Parchetului
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
Fanatik.ro
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
23:19
Costel Gâlcă a făcut praf arbitrajul după Rapid – Oţelul 0-2: Nu ştiu când o să primim penalty! De ce mai avem VAR?”
23:03
Laszlo Balint, în al nouălea cer după victoria din Giulești: „Faptul că am jucat la un asemenea nivel, este ceva”
23:00
Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde”
22:50
Marian Aioani își toarnă cenușă în cap, după Rapid – Oțelul 0-2: „Într-o altă zi, o scoteam”
22:34
LIVE VIDEOSporting – AFS se joacă ACUM! Spectacol total în Liga Portugal
22:25
Rapid – Oțelul 0-2. Gălățenii îngenunchează liderul Ligii 1 și dinamitează lupta pentru play-off
Vezi toate știrile
1 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 2 Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor 3 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 4 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 5 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB. Jucătorul din Liga 1 care semnează: “E la noi” 6 Primele plecări de la Universitatea Craiova după eşecul cu Sparta Praga
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor