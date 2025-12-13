”Călăul” Rapidului, declarația serii după ce a marcat un eurogol: „M-aș bucura să vină și Moș Crăciun” - Antena Sport

Oțelul Galați a predat o adevărată lecție de fotbal pe Giulești și s-a impus cu scorul de 2-0 în fața liderului Rapid. Gruparea antrenată de Laszlo Balint a avut o evoluție fantastică, controlând în totalitate partida.

Paul Iacob, fostul jucător al Rapidului, a fost cel care a stabilit scorul final, după ce a punctat senzațional din lovitură liberă, de la aproximativ 25 de metri.

Paul Iacob: „Ar fi normal să ne primim banii”

Deși putea profita de pasul greșit făcut de FC Botoșani, Rapidul a suferit un eșec destul de clar în fața celor de la Oțelul Galați. Echipa antrenată de Laszlo Balint a făcut un joc solid și a meritat pe deplin cele trei puncte.

Fost jucător în Giulești, Paul Iacob a răsucit pumnalul în rana giuleștenilor, reușind să marcheze un gol de excepție din lovitură liberă. După fluierul final, acesta a avut și declarația serii.

„Mă bucur pentru ce am reușit pentru că am practicat un fotbal foarte, foarte bun. Adversarii… E ciudat să să spun adversarii… Îi consider prietenii mei. Am mai dat goluri din lovitură liberă, dar acesta e cel mai frumos cred.