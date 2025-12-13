Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: "30 de secunde" - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: “30 de secunde”

Alex Masgras Publicat: 13 decembrie 2025, 23:00

Jucătorii Rapidului au fost aplaudaţi de galerie, dar au primit un mesaj categoric după 0-2 cu Oţelul: 30 de secunde

Jucătorii Rapidului, în faţa galeriei / Sport Pictures

Rapid a pierdut meciul de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi, din etapa cu numărul 20 a Ligii 1. În ultimul meci din Giuleşti în 2025, echipa lui Costel Gâlcă a pierdut cu 2-0 şi a ratat şansa de a se distanţa în clasament.

Giuleştenii nu au profitat de remiza înregistrată de FC Botoşani la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-0. Rapid are doar un punct avans faţă de moldoveni, iar Dinamo poate veni şi ea la un singur punct, dacă va câştiga meciul cu Metaloglobus.

Mesajul galeriei, după ce Rapid a pierdut cu Oţelul: “Treziți-vă, tată”

La finalul celor 90 de minute, jucătorii Rapidului au mers la galerie. Ajunşi acolo, ei nu au fost huiduiţi de fani. Liderul Peluzei Nord, Liviu Ungurean, i-a asigurat pe fotbalişti că nu vor fi apostrofaţi, ci vor fi aplaudaţi timp de 30 de secunde, în ciuda înfrângerii. Cu toate acestea, el le-a transmis un mesaj clar la final:

“O să vă dăm 30 de secunde de aplauze, pentru că suntem pe Giuleștiul sfânt. Dar treziți-vă, tată”, a fost mesajul lui Liviu Ungurean, potrivit gsp.ro.

Rapid nu poate pierde primul loc în Liga 1 la finalul acestei etape, în ciuda înfrângerii, dar simte din plin presiunea urmăritoarelor. Giuleştenii sunt pe primul loc, cu 39 de puncte, în timp ce FC Botoşani este pe locul 2, cu 38 de puncte.

Dinamo o poate egala pe FC Botoşani, în cazul în care o va învinge pe Metaloglobus, în timp ce Universitatea Craiova are şansa de a veni la 2 puncte în spatele liderului, în cazul unui succes la Sibiu, cu Hermannstadt. În ceea ce o priveşte pe Oţelul, formaţia lui Laszlo Balint a urcat pe locul 6, cu 30 de puncte.

Înfrângerea cu Oţelul vine înaintea ultimului meci pe care Rapid îl va disputa în 2025, pe Arena Naţională. Etapa viitoare, giuleştenii vor juca împotriva FCSB-ului.

