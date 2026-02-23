Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB - Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB - Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni"

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni"

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni”

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 22:10

Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB – Metaloglobus 4-1: Am trei opțiuni”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Patronul campioanei și-a făcut toate calculele pentru play-off, având în vedere că roș-albaștrii s-au apropiat la trei puncte de ocupanta locului șase, FC Argeș.

Gigi Becali a transmis că cele trei echipe cu care FCSB se luptă pentru un loc în Top 6 sunt U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș. Acesta a transmis că în cazul în care piteștenii pierd cu Dinamo, în runda următoare, campioana este ca și calificată în play-off.

Gigi Becali, calcule pentru play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1

Gigi Becali speră și ca Farul să o încurce pe CFR Cluj, în următoarea etapă. Totodată, campioana are nevoie și de pași greșiți din partea celor de la U Cluj, care vor înfrunta Oțelul, în etapa a 29-a din Liga 1.

Meciul acesta nu mi-a spus nimic, am avut o echipă prea accesibilă în față. Acum, să vedem, eu sper, pentru că prima dată joacă ei, am trei opțiuni, ultimul meci să jucăm ori să scoatem U Cluj, CFR sau FC Argeș. Dacă bate Argeș pe Dinamo, s-a terminat, nu mai avem opțiuni.

Eu sper să le avem pe toate, să facă Farul un egal cu CFR, să facă un egal și Dinamo cu Argeș. U Cluj să facă un egal și ei și să îi batem în ultima etapă. Jucăm pe Național Arena meci decisiv, așa ar fi normal”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.

FCSB și rezultatele pe care le așteaptă pentru a prinde play-off-ul

Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. Iată scenariile prin care FCSB ajunge pe loc de play-off, după etapa cu numărul 30.

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă
