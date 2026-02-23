Gigi Becali și-a făcut toate calculele pentru play-off, după FCSB - Metaloglobus 4-1: „Am trei opțiuni” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Patronul campioanei și-a făcut toate calculele pentru play-off, având în vedere că roș-albaștrii s-au apropiat la trei puncte de ocupanta locului șase, FC Argeș.

Gigi Becali a transmis că cele trei echipe cu care FCSB se luptă pentru un loc în Top 6 sunt U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș. Acesta a transmis că în cazul în care piteștenii pierd cu Dinamo, în runda următoare, campioana este ca și calificată în play-off.

Gigi Becali, calcule pentru play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1

Gigi Becali speră și ca Farul să o încurce pe CFR Cluj, în următoarea etapă. Totodată, campioana are nevoie și de pași greșiți din partea celor de la U Cluj, care vor înfrunta Oțelul, în etapa a 29-a din Liga 1.

„Meciul acesta nu mi-a spus nimic, am avut o echipă prea accesibilă în față. Acum, să vedem, eu sper, pentru că prima dată joacă ei, am trei opțiuni, ultimul meci să jucăm ori să scoatem U Cluj, CFR sau FC Argeș. Dacă bate Argeș pe Dinamo, s-a terminat, nu mai avem opțiuni.

Eu sper să le avem pe toate, să facă Farul un egal cu CFR, să facă un egal și Dinamo cu Argeș. U Cluj să facă un egal și ei și să îi batem în ultima etapă. Jucăm pe Național Arena meci decisiv, așa ar fi normal”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.