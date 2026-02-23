Toate calculele pentru ca FCSB să prindă play-off-ul. Scenariile care pot duce campioana în primele 6 locuri - Antena Sport

FCSB a obținut un succes clar pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus București, în ultimul meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Campioana rămâne în lupta pentru play-off, dar are nevoie de minuni pentru a urca peste contracandidate.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous luptă cu Universitatea Cluj, CFR, FC Argeș, FC Botoșani și UTA și are nevoie de anumite rezultate pentru a prinde un loc în primele șase la finalul sezonului regular.

FCSB și rezultatele pe care le așteaptă pentru a prinde play-off-ul

FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.

Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. Iată scenariile prin care FCSB ajunge pe loc de play-off, după etapa cu numărul 30.

FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;

CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular

U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă

Clasamentul în Liga 1, după FCSB – Metaloglobus 4-1

Universitatea Craiova 56 de puncte Dinamo București 52 de puncte Rapid București 52 de puncte Universitatea Cluj 48 de puncte CFR Cluj 47 de puncte FC Argeș 46 de puncte FCSB 43 de puncte FC Botoșani 42 de puncte UTA Arad 42 de puncte Oțelul Galați 41 de puncte.

Gigi Becali, întrebat dacă o „premiază" pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. „Nu e corupție" Gigi Becali a fost întrebat dacă este pregătit să ofere o "recompensă" Oţelului Galaţi pentru ca moldovenii să o încurce pe U Cluj, în etapa a 29-a a Ligii 1. Totul pentru ca FCSB să ajungă la mâna ei pentru o calificare miraculoasă în play-off.

„Păi pe U Cluj îi scoatem (n.r. – din play-off). Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte (n.r. cu FC Argeș). Avem pe Național Arena (n.r. – cu U Cluj). Păi e vorba de un egal, nu de o victorie. Un egal se poate întâmpla oricând. Nu mai stau eu de din astea, nu îmi mai arde de din astea. Atunci era altceva, ne cunoșteam, făceam, dregeam, nebunii, acum nu mai. Ce, stau eu acum să îi caut pe jucătorii lui Oțelul? Nu mai stau. Nu că mi-e frică, nu e de frică aici, poți să faci. Noi atunci vorbeam la telefon. Dar poți să o faci pe ascuns. Îl chem pe om, ia, mă, bani aici, dai o primă. Dar nu îmi mai arde. E legal în toată lumea, numai în România nu este legal. E lege europeană că dacă premiezi ca să nu își îndeplinească, adică dacă îi dau bani ca să se dea la o parte, este corupție. Dacă îi dau…

Dar nu are rost să discutăm, nu mai fac eu așa ceva, nu mă mai interesează. Nu e corupție, dar ei au zis că este. Nu mai stăm acum să dezgropăm morții. Asta e, ce a fost a fost. E o nebunie în țara asta și vor mai fi probabil și alte nebunii și cu altele. Dar cât de cât s-au mai liniștit apele”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

