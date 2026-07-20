Gol anulat şi eliminare în Rapid – Sepsi! Două faze controversate în Giuleşti

Confruntarea din prima etapă a Ligii 1, dintre Rapid şi Sepsi, a adus o fază încinsă la poarta oaspeţilor chiar în startul părţii secunde, după care a venit o altă situaţie discutabilă.

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Revenirea lui Daniel Pancu în Giuleşti a adus o atmosferă frumoasă făcută de suporteri, dar şi o confruntare dificilă pentru jucătorii formaţiei bucureştene.

Sepsi a rămas cu un om în minus la duelul cu Rapid

După o primă repriză nu foarte activă din punct de vedere al ocaziilor, startul părţii secunde a fost unul spectaculos, facilitat de o greşeală făcută de fundaşul oaspeţilor, Alin Dobrosavlevici. Acesta din urmă a încercat să facă un dribling în faţa lui Burmaz, a urmat un duel fizic cu sârbul şi mingea pierdută de jucătorul de la Sepsi.

Dobrosavlevici l-a tras după pe adversarul său şi Adrian Cojocaru, după o ezitare, a dictat lovitură liberă pentru gazde şi l-a eliminat pe fundaşul grupării covăsnene. Faza a fost verificată şi în camera VAR, asta pentru că fundaşul lui Sepsi a cerut şi el fault, dar decizia din teren nu a mai fost schimbată.

Gol anulat pentru cei de la Rapid în partida cu Sepsi

Cei de la Rapid au ataat în valuri imediat după eliminare, iar o centrare din stânga a fost respinsă de David Lazar, în centrul careului, iar de acolo Alexandru Dobre a şutat în forţă şi a punctat, însă reuşita nu a fost validată de către centralul confruntării.