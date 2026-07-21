Cristi Săpunaru, convins că Daniel Pancu a „transformat-o” pe Rapid în noul sezon: „S-a văzut mâna lui”

Cristi Săpunaru a oferit declarații despre Daniel Pancu, după ce Rapid a învins-o pe Sepsi cu 1-0, în prima etapă din noul sezon. Alexandru Pașcanu a marcat unicul gol al partidei din Giulești, în minutul 89.

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Daniel Pancu a revenit cu un succes pe banca Rapidului, având parte de o primire specială din partea suporterilor, care i-au dedicat un banner imens în startul meciului.

Cristi Săpunaru, laude pentru Daniel Pancu după Rapid – Sepsi 1-0

Cristi Săpunaru a subliniat că dorința de la Rapid s-a schimbat, după venirea lui Daniel Pancu. Fostul căpitan din Giulești a remarcat și schimbarea de sistem adusă de noul antrenor, pe care o consideră una benefică.

„Săpun” a lăudat și schimbările efectuate de Daniel Pancu, în special introducerea lui Olimpiu Moruțan. Internaționalul român i-a luat locul lui Jakub Hromada, în minutul 58.

„A adus nebunia asta. Dorința e mult peste cea de anul trecut, dar să nu ne ia capul, că e prima etapă, dar Rapid a fost mult peste Sepsi. S-a văzut şi mâna lui Pancu, pe unde a fost, a jucat 4-3-3, te ajută pe pressing, ofensiv. S-a pripit la început când a jucat cu doi închizători.