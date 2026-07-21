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Cristi Săpunaru, convins că Daniel Pancu a „transformat-o” pe Rapid în noul sezon: „S-a văzut mâna lui”

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 8:25

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Cristi Săpunaru, convins că Daniel Pancu a transformat-o” pe Rapid în noul sezon: S-a văzut mâna lui”

Daniel Pancu, în Rapid - Sepsi 1-0/ Sport Pictures

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Cristi Săpunaru a oferit declarații despre Daniel Pancu, după ce Rapid a învins-o pe Sepsi cu 1-0, în prima etapă din noul sezon. Alexandru Pașcanu a marcat unicul gol al partidei din Giulești, în minutul 89.

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Daniel Pancu a revenit cu un succes pe banca Rapidului, având parte de o primire specială din partea suporterilor, care i-au dedicat un banner imens în startul meciului.

Cristi Săpunaru, laude pentru Daniel Pancu după Rapid – Sepsi 1-0

Cristi Săpunaru a subliniat că dorința de la Rapid s-a schimbat, după venirea lui Daniel Pancu. Fostul căpitan din Giulești a remarcat și schimbarea de sistem adusă de noul antrenor, pe care o consideră una benefică.

„Săpun” a lăudat și schimbările efectuate de Daniel Pancu, în special introducerea lui Olimpiu Moruțan. Internaționalul român i-a luat locul lui Jakub Hromada, în minutul 58.

„A adus nebunia asta. Dorința e mult peste cea de anul trecut, dar să nu ne ia capul, că e prima etapă, dar Rapid a fost mult peste Sepsi. S-a văzut şi mâna lui Pancu, pe unde a fost, a jucat 4-3-3, te ajută pe pressing, ofensiv. S-a pripit la început când a jucat cu doi închizători.

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I-am trimis mesaj la pauză să-l bage pe Moruțan (n.r. glumește). Nu, dar a văzut și el asta, că avea nevoie de un jucător mai creativ. A băgat jucători proaspeţi. Mi-a plăcut foarte mult cum a intrat, e un puşti talentat. Acum, antrenamente şi următorul meci, cu Botoşani”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după Rapid – Sepsi 1-0.

Ce a spus Daniel Pancu după Rapid – Sepsi 1-0

Pancu a spus că victoria cu Sepsi a fost foarte importantă, asta pentru că exista o serie negativă pe care trupa giuleşteană a fost nevoită să o întrerupă. Antrenorul formaţiei giuleştene a avut cuvinte de laudă pentru unul dintre jucătorii aduşi în această vară, Bubanja, cel care a fost integralist.

„V-am spus şi înainte de joc, 8 meciuri fără victorie cu Sepsi, am trecut peste asta, 9 meciuri fără victorie în campionat, foarte mult pentru Rapid, am doborât şi asta. Pe Bubanja îl ştiam, efort mult, calitate, foarte bun la fixe. Kamara are nevoie de minim 10 meciuri pentru a-şi intra în ritm.

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Prefer să bag jucătorii după pauze lungi, pentru că dacă joacă puţin riscă să se sufoce. Giuleşti a fost fortăreaţă, dar dacă laşi adversarii să prindă curaj…Jucătorii trebuie să fie conştienţi că există un privilegiu să ai un asemenea public. E foarte adevărată vorba că adversarii joacă meciuri, iar Rapid joacă derby-uri. Toţi adversarii vin şi dau totul”, a spus Daniel Pancu.

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