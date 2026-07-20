Ofertă colosală pe masă pentru Andrei Coubiș! Două cluburi sunt pe urmele fundașului de la „U” Cluj

„U” Cluj ar putea da o adevărată lovitură în această perioadă de mercato. Două formații sunt pe urmele lui Andrei Coubiș, tânărul fundaș venit de la Sampdoria în iarnă sub formă de împrumut și ulterior transferat definitiv în vară.

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Andrei Coubiș a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui „U” Cluj în sezonul trecut, iar acest lucru a fost observat și în străinătate. Unul dintre cei mai buni tineri jucători din Liga 1 le-a atras atenția celor de la Trabzonspor și a unui club din Championship, cel de-al doilea eșalon din Anglia, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Coubiș, între două cluburi. 3 milioane de euro sunt puse în joc

Sursa citată anterior mai notează că „U” Cluj ar avea pe masă o ofertă de aproximativ 3 milioane de euro pentru fotbalistul de 22 de ani. În acest sezon, Coubiș a jucat doar în manșa tur a „dublei” cu Dinamo Kiev, după care clubul a invocat faptul că ar avea probleme medicale.

Totuși, existau speculații că fundașul născut la Milano ar fi menajat pentru a nu se accidenta și a rata transferul, iar această teorie pare să devină realitate. Acum, rămâne de văzut ce decizie va lua „U” Cluj în privința fundașului său și ce echipă va reuși să îl convingă.

Sursele primasport.ro indică faptul că jucătorul ar urma să plece în Championship, unul dintre cele mai bogate campionate din Europa.