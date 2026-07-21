Ce s-a întâmplat cu Russell?

La Silverstone și la Spa, diferența de viteză către sfârșitul liniilor drepte dintre cei doi piloți Mercedes a fost neașteptat de mare. La Silverstone nu a fost un motiv de îngrijorare, căci Russell a obținut locul secund, iar Antonelli a abandonat. Englezul a cerut însă, imediat după trecerea liniei de sosire, să se continue eforturile pentru elucidarea chestiunii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mercedes nu a putut să explice

La Spa, diferența de jumătate de secundă pe tur dintre ei din Q3 nu a putut fi explicată de echipă. Telemetria arăta că Russell pierdea în mod misterior viteză către sfârșitul liniilor drepte. Multe publicații au tratat chestiunea. S-a vorbit despre diferența de stil, că Antonelli ar roti mai mult mașina în mijlocul virajelor medii, ceea ce funcționează ca explicație până la un punct. The Race arată și că Antonelli frânează mai puțin (9% din tur, față de 11% la Russell). Așadar, italianul pierde mai puțină energie prin frânare, deci are mai puțin de recuperat. Astfel dispune de mai multă energie electrică pe liniile drepte.

PlanetF1 a analizat diferențele din calificări. La Spa a apărut o anomalie specifică pe mașina lui Russell, de livrare a energiei electrice. Analiza evidențiază în special sectorul final al turului, între Stavelot și Bus Stop. Fenomenul șocant este că mașina lui Russell continua să fie cu accelerația la podea, dar viteza scădea deoarece sistemul hibrid intra în faza de recuperare a energiei în loc să livreze putere. În cazul Mercedes-ului lui Antonelli s-a observat chiar o pierdere de aproximativ 50 km/h într-o zonă în care pilotul rămânea full throttle, tocmai din cauza modului în care noul regulament 2026 gestionează bateria. Fără această problemă, ritmul său ar fi fost mult mai apropiat de cel al lui Antonelli. Datele sugerează că Russell a concurat cu un handicap energetic semnificativ, iar Spa a scos în evidență cât de critică a devenit gestionarea bateriei în regulamentul 2026.

AI, vinovatul principal?

Cei de la Formula Passion au mai adus în discuție un aspect. Inteligența Artificială e folosită pentru generarea hărților optime de deployment pe tur. Iar AI se upgradează permanent și ”învață” mereu din erorile turului anterior, prin ”adaptive learning” sau ”adaptive control”. E un sistem care își ajustează continuu parametrii pe baza rezultatelor foarte recente. Există posibilitatea ca sistemul să se „încurce” singur. Nu pentru că AI-ul ar lua decizii greșite în sens uman, ci pentru că un mecanism de optimizare care se recalibrează continuu poate ajunge uneori într-o stare neașteptată, mai ales când primește date atipice (trafic, Safety Car, depășiri, patinare, variații de temperatură, schimbări de aderență etc.).

Problema nu a fost doar la Russell

Cei de la Mercedes nu au reușit să rezolve problema și ea a reapărut în chiar primul tur al cursei. Russell a fost depășit pe linia Kemmel de Leclerc și de Hamilton, din cauza respectivei defecțiuni. El nici măcar nu a dat vina pe Hamilton pentru acroșaj, numindu-l un ”incident de cursă”. În schimb, mesajul lui radio către echipă după accident, nedifuzat în direct, a fost după cum urmează: ” „I’m out. What the f*** happened with the SoC [State of Charge] down the straight? I had no f***ing battery down the straight! Guys, unacceptable. Un-f***ing-acceptable this whole weekend.„