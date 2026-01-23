Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii" lui Kopic pe prima poziție în Liga 1

Home | Fotbal | Liga 1

Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 21:57

Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1

Hermannstadt - Dinamo / SPORT PICTURES

Dinamo București este nou lider al Ligii 1, după victoria superbă obținută pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție și se află într-o formă de zile mari.

Dubla de senzație a lui Raul Opruț, fostul jucător al sibienilor, a adus trei puncte importante pentru „câinii roșii”, care au două victorii în primele două partide din 2026.

 Hermannstadt – Dinamo 1-2

Final de meci! 

Min. 80: GOL! Dublă incredibilă a lui Opruț.

Min. 77: GOL! Hermannstadt restabilește egalitatea prin Gjorgjievski.

Min. 71: GOL! Dinamo deschide scorul prin super-execuția lui Opruț.

Min. 62: Șansă bună pentru Dinamo de a deschide scorul. Musi trage cu stângul la colțul lung, dar execuția acestuia este dezamăgitoare.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză la Sibiu! 

Min. 45: Foarte bună intervenția lui Căbuz, care îl salvează pe Stancu în duelul cu Karamoko.

Min. 37: Fază frumoasă a celor de la Hermannstadt, finalizată cu șut pe poartă de Dragoș Albu. Epassy nu a avut probleme.

Min. 19: Cătălin Cîrjan ratează cea mai mare ocazie a acestei partide. Acesta a scăpat singur cu portarul, dar scărița sa s-a dus pe lângă poartă.

Min. 13: Dinamo irosește prima ocazie de gol. Șutul lui Karamoko se duce pe lângă poarta lui Căbuz.

Min. 1: Start de meci la Sibiu!

  • Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Stancu, Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Muțiu, Bârstan, Gjorgjievski, Issah, Oroian, Tavares, Buș, Ritivoi. Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve: Roșca, Licaciu, Milanov, Perica, Mazilu, C. Mihai, Tarba, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic

 În prima etapă din 2026, Dinamo a obținut o victorie la limită cu U Cluj, pe teren propriu, scor 1-0. Mamoudou Karamoko a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională.  

 De cealaltă parte, Hermannstadt este pe penultimul loc în Liga 1, cu doar 14 puncte. Echipa lui Dorinel Munteanu a remizat cu Farul în prima etapă a anului, scor 1-1.  

 În meciul tur, Dinamo s-a impus fără emoții în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0. Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng au marcat golurile „câinilor”.  

 Echipele probabile:  

  •  Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Căpușă, I. Stoica, Karo, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Neguț, Chițu, L. Stancu 
  • Rezerve: Pop, Muțiu, Issah, Bârstan, Al. Oroian, Jair, Ritivoi, S. Buș, Gjorgjievski 
  • Absenți: Kujabi, Balaure, Bejan (accidentați), Antwi (incert) 
  • Antrenor: Dorinel Munteanu 
  •  Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Soro, Karamoko, Musi 
  • Rezerve: Roșca, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop 
  • Absenți: A. Bordușanu (accidentat), Mărginean (suspendat) 
  • Antrenor: Zeljko Kopic 
