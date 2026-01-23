Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 - Antena Sport

Dinamo București este nou lider al Ligii 1, după victoria superbă obținută pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a urcat, cel puțin temporar, pe prima poziție și se află într-o formă de zile mari.
Dubla de senzație a lui Raul Opruț, fostul jucător al sibienilor, a adus trei puncte importante pentru „câinii roșii”, care au două victorii în primele două partide din 2026.
Hermannstadt – Dinamo 1-2
Final de meci!
Min. 80: GOL! Dublă incredibilă a lui Opruț.
Min. 77: GOL! Hermannstadt restabilește egalitatea prin Gjorgjievski.
Min. 71: GOL! Dinamo deschide scorul prin super-execuția lui Opruț.
Min. 62: Șansă bună pentru Dinamo de a deschide scorul. Musi trage cu stângul la colțul lung, dar execuția acestuia este dezamăgitoare.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză la Sibiu!
Min. 45: Foarte bună intervenția lui Căbuz, care îl salvează pe Stancu în duelul cu Karamoko.
Min. 37: Fază frumoasă a celor de la Hermannstadt, finalizată cu șut pe poartă de Dragoș Albu. Epassy nu a avut probleme.
Min. 19: Cătălin Cîrjan ratează cea mai mare ocazie a acestei partide. Acesta a scăpat singur cu portarul, dar scărița sa s-a dus pe lângă poartă.
Min. 13: Dinamo irosește prima ocazie de gol. Șutul lui Karamoko se duce pe lângă poarta lui Căbuz.
Min. 1: Start de meci la Sibiu!
- Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Stancu, Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve: Pop, Muțiu, Bârstan, Gjorgjievski, Issah, Oroian, Tavares, Buș, Ritivoi. Antrenor: Dorinel Munteanu
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Karamoko, Musi. Rezerve: Roșca, Licaciu, Milanov, Perica, Mazilu, C. Mihai, Tarba, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic
În prima etapă din 2026, Dinamo a obținut o victorie la limită cu U Cluj, pe teren propriu, scor 1-0. Mamoudou Karamoko a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională.
De cealaltă parte, Hermannstadt este pe penultimul loc în Liga 1, cu doar 14 puncte. Echipa lui Dorinel Munteanu a remizat cu Farul în prima etapă a anului, scor 1-1.
În meciul tur, Dinamo s-a impus fără emoții în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0. Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng au marcat golurile „câinilor”.
Echipele probabile:
- Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Căpușă, I. Stoica, Karo, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Neguț, Chițu, L. Stancu
- Rezerve: Pop, Muțiu, Issah, Bârstan, Al. Oroian, Jair, Ritivoi, S. Buș, Gjorgjievski
- Absenți: Kujabi, Balaure, Bejan (accidentați), Antwi (incert)
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Cîrjan – Soro, Karamoko, Musi
- Rezerve: Roșca, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Armstrong, Al. Pop
- Absenți: A. Bordușanu (accidentat), Mărginean (suspendat)
- Antrenor: Zeljko Kopic
