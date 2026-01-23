Hermannstadt – Dinamo 1-2. Dubla lui Raul Opruț duce „câinii” lui Kopic pe prima poziție în Liga 1 - Antena Sport

Pauză la Sibiu!

Min. 45: Foarte bună intervenția lui Căbuz, care îl salvează pe Stancu în duelul cu Karamoko.

Min. 37: Fază frumoasă a celor de la Hermannstadt, finalizată cu șut pe poartă de Dragoș Albu. Epassy nu a avut probleme.

Min. 19: Cătălin Cîrjan ratează cea mai mare ocazie a acestei partide. Acesta a scăpat singur cu portarul, dar scărița sa s-a dus pe lângă poartă.

Min. 13: Dinamo irosește prima ocazie de gol. Șutul lui Karamoko se duce pe lângă poarta lui Căbuz.

Min. 1: Start de meci la Sibiu!

Hermannstadt (4-3-3): Căbuz – Stancu, Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru – Florescu, Ivanov, Dr. Albu – Chițu, Afalna, Neguț. Rezerve : Pop, Muțiu, Bârstan, Gjorgjievski, Issah, Oroian, Tavares, Buș, Ritivoi. Antrenor: Dorinel Munteanu

În prima etapă din 2026, Dinamo a obținut o victorie la limită cu U Cluj, pe teren propriu, scor 1-0. Mamoudou Karamoko a marcat unicul gol al partidei de pe Arena Națională.

De cealaltă parte, Hermannstadt este pe penultimul loc în Liga 1, cu doar 14 puncte. Echipa lui Dorinel Munteanu a remizat cu Farul în prima etapă a anului, scor 1-1.

În meciul tur, Dinamo s-a impus fără emoții în duelul cu Hermannstadt, scor 2-0. Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng au marcat golurile „câinilor”.

Echipele probabile: