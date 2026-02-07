"Iese şi ea din cărţi" Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off - Antena Sport

Închide meniul
“Iese şi ea din cărţi” Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 7 februarie 2026, 11:30

Gigi Becali în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a dat un verdict surprinzător în lupta pentru play-off. Patronul FCSB-ului e de părere că dacă CFR nu se va impune în derby-ul oraşului Cluj, cu U, va rata play-off-ul.

CFR Cluj a obţinut şase victorii la rând în ultimele meciuri din Liga 1, una dintre victorii fiind chiar cu FCSB, cu 4-1, în derby-ul disputat pe Arena Naţională.

Gigi Becali crede că CFR va rata play-off-ul dacă nu o învinge pe U Cluj

“Oțelul cade, eu zic că etapa asta deja noi duminică sau luni știm cam ce se va întâmpla. Dacă CFR nu bate, ea iese și ea din cărți, pentru că nu are echipă așa puternică, joacă cu Dinamo.

Rămâne U Cluj, care, după părerea mea, va fi locul 4, 5. Rămân UTA, noi și FC Argeș, care e o echipă prea slabă, dar are prea multe puncte.

Am pierdut puncte cu Metaloglobus, cu Slobozia, cu Csikszereda. Botoșaniul e prea slabă, va cădea cât de curând. Poate să o bată și Metaloglobus, sau poate să facă egal. U Cluj, FCSB, 4, 5, locul 6 UTA”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Derby-ul Clujului, dintre CFR şi U, se dispută în această seară, de la ora 20:00, pe stadionul “Dr. Constantin Rădulescu”. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea derby-ului Clujului, U e pe locul 5, cu 42 de puncte. CFR e pe 7, cu 38 de puncte.

FCSB va juca duminică, de la ora 20:00, în deplasare, cu Oţelul. Gălăţenii se află şi ei în lupta pentru play-off. FCSB e în prezent pe locul 10, cu 37 de puncte. Oţelul e pe 9, la egalitate de puncte cu Oţelul. FCSB a obţinut două victorii în ultimele două meciuri, 1-0 cu Csikzereda, pe ninsoare şi 2-1 cu Botoşani.

