Vestea primită de Cristiano Bergodi la U Cluj, în lupta la titlu cu Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu Jovo Lukic

Cristiano Bergodi (61 de ani) a primit o veste bună la U Cluj, în plină luptă pentru event cu Universitatea Craiova. Golgheterul Ligii 1, Jovo Lukic (27 de ani), e aproape de revenirea pe teren.
U Cluj vrea să profite de pasul greşit făcut de Universitatea Craiova, 0-0 cu CFR Cluj. Trupa lui Cristiano Bergodi se poate apropia la un singur puncte de olteni, în cazul în care o vor învinge pe Rapid, în această etapă.
Ce se întâmplă cu Jovo Lukic, înainte de U Cluj – Rapid
Jovo Lukic s-a refăcut pentru duelul cu Rapid, care se va disputa azi, de la ora 21:00. Conform fanatik.ro, atacantul va fi în lotul lui Cristiano Bergodi pentru duelul cu giuleştenii.
Totodată, Eugen Trică a anunţat că cel mai probabil, Jovo Lukic va reveni în primul 11 al celor de la U Cluj în duelul cu Universitatea Craiova, din finala Cupei României. Partida se va disputa miercuri, la Sibiu, de la ora 20:00.
“(n.r. Ce se întâmplă cu Jovo Lukic?) Și-a revenit. A început antrenamentele. Din informațiile mele nu va începe din prima cu Rapid. Îl pregătesc deja pentru finală (Cupa României). Va fi apt 100% pentru finala cu U Craiova”, a declarat Eugen Trică, conform sursei citate anterior.
Jovo Lukic (27 de ani) s-a accidentat la încălzire înaintea partidei cu CFR Cluj, pierdută de trupa lui Cristiano Bergodi cu scorul de 0-1. Bosniacul a fost înlocuit de Andrei Gheorghiţă, el confruntându-se cu probleme musculare.
Jovo Lukic a avut un sezon de vis la U Cluj, reuşind să marcheze 20 de goluri în cele 36 de meciuri bifate în toate competiţiile. Atacantul, care a oferit şi trei pase decisive, şi-a prelungit contractul cu echipa în acest sezon, semnând o înţelegere valabilă până în 2028.
