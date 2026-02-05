FCSB - FC Botoşani 2-1. Succes capital pentru campioana României în lupta la play-off - Antena Sport

Închide meniul
FCSB – FC Botoşani 2-1. Succes capital pentru campioana României în lupta la play-off

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 22:25

FCSB - FC Botoșani / SPORT PICTURES

FCSB a obținut o victorie capitală în Liga 1 în contextul luptei la play-off. Campioana României s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, în ultimul joc al rundei.

Eroul roș-albaștrilor a fost nimeni altul decât căpitanul Darius Olaru, care l-a învins pe Anestis cu un șut plasat, după un șut ratat al lui Baba Alhassan.

Final de meci! 

Min. 74: GOL! Darius Olaru aduce campioana României în avantaj cu o execuție imparabilă.

Min. 73: Ocazie de 2-1 pentru FCSB! Florin Tănase îl ia la țintă pe Anestis.

Min. 72: GOL! FC Botoșani restabilește egalitatea prin Kovtalyuk.

Min. 71: Ocazie mare de gol pentru Botoșani! Matei Popa scoate senzațional de sub bară.

Min. 64: Mamadou Thiam este aproape de a face dubla, dar execuția acestuia se duce pe lângă.

Min. 59: Ongenda trimite o pasă senzațională pentru Sebastian Mailat, dar acesta trimite pe lângă poartă dintr-o poziție ideală.

Min. 57: Incredibil! Anestis salvează senzațional un nou șut.

Min. 56: Anestis are o nouă intervenție bună la șutul lui Baba Alhassan.

Min. 47: Mare ocazie de gol pentru FCSB! Mamadou Thiam este blocat fantastic de Anestis.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 42: GOL! FCSB deschide scorul prin Mamadou Thiam.

Min. 39: Bară FCSB! Valentin Crețu primește o minge excelentă în flancul drept, fentează un adversar și trimite în bară.

Min. 26: O nouă intervenție de senzație a lui Anestis, care respinge șutul lui Thiam.

Min. 23: Replica celor de la FC Botoșani vine puțin după jumătatea primei reprize. Popa este solicitat de șutul lui Mailat.

Min. 10: Șansă mare pentru FCSB! Juri Cisotti șutează puternic din careu, balonul este respins senzațional de Anestis.

Min. 4: O primă ocazie de gol pentru campioana României! Florin Tănase trage din scurt la poartă, dar mingea este respinsă de Anestis.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională!

Modificare de ultima oră: Siyabonga Ngezana a acuzat o problemă medicală în timpul încălzirii şi în locul său va juca Daniel Graovac!

  • FCSB: Matei Popa – V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam. Rezerve: Târnovanu, Zima –  Dawa, Bîrligea, J. Paulo, M. Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous
  • FC Botoșani: Anestis – Pavlovic, Miron, Diaw, Creț – Bordeianu, Petro – Mitrov, Aldair, Mailat – E. Lopez. Rezerve: Kukic – Adams, Suta, Papa, E. David, Ant. Dumitru, And. Dumitru, Bodișteanu, Dumiter, Ongenda, Kovtalyuk. Antrenor: Leo Grozavu

În tur, Botoşani a învins-o cu 3-1, acasă, pe FCSB. Golurile echipei moldovene au fost marcate de Dumiter şi Kovtaliuk, o “dublă”, în timp ce pentru FCSB a înscris Daniel Bîrligea.

În ultimele 10 meciuri dintre cele două echipe FCSB s-a impus de 7 ori, Botoşami a câştigat numai 2 partide, iar unul dintre dueluri s-a încheiat la egalitate.

Aflată la 5 puncte de play-off, FCSB are mare nevoie de victorie în încercarea ei de a se menţine aproape de contracandidatele la calificarea în play-off. CFR Cluj a învins-o în această etapă, cea cu numărul 25, cu 1-0, pe UTA Arad. Echipa antrenată de Daniel Pancu e în mare formă, obţinând 6 victorii la rând în ultimele partide din campionat.

 

