Home | Fotbal | Liga 1 | Unde va juca Corvinul meciurile din Liga 1! Anunţul făcut de primarul Hunedoarei

Unde va juca Corvinul meciurile din Liga 1! Anunţul făcut de primarul Hunedoarei

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 12:10

Comentarii
Unde va juca Corvinul meciurile din Liga 1! Anunţul făcut de primarul Hunedoarei

Corvinul Hunedoara - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Corvinul Hunedoara are de rezolvat o problemă, la revenirea în Liga 1 după o pauză de 34 de ani. Echipa nu poate evolua pe propriul stadion, din cauza rigorilor primei ligii.

Hunedorenii s-au reorientat rapid spre stadionul Jiului Petroşani, dar, până la modernizarea acestuia, Corvinul va avea două variante. Sibiu sau Târgu Mureş.

Unde va juca Corvinul meciurile din Liga 1

În momentul de față purtăm discuții ca Administrație Locală cu Sibiu și Târgu Mureș în ideea în care ne-ar permite să jucăm câteva meciuri până când baza de la Petroșani va fi reabilitată. Am stabilit cu Consiliul Județean păstrăm echipa în județ.

Se va face o investiție la Petroșani, o instalație de nocturnă. Sunt în proces de licitație, ar cam trebuie fie finalizate. Tot ce înseamnă cosmetizare, Dacă nu ne vom încadra în termen purtăm discuții și pentru o variantă de back-up la început.

Reclamă
Reclamă

(n.r. stadionul din Hunedoara) Acest stadion a fost predat la CNI. Noi am semnat anul trecut contractul de lucrări, de execuție a proiectului tehnnic. Se lucrează la proiect, nu se mai poate interveni asupra lui. Ar fi ilegal investești bani în ceva în care ai un contract de finanțare semnat. El e predat la CNI. Oricum ar fi fost niște costuri foarte mari.

Jiul totuși a avut echipă în Liga 1, a avut o licență. Au două tribune acoperite, asta se cere la licențiere. Au 15.000 de locuri, au niște vestiare moderne. La noi baza de joc e superbă, vorbesc de teren. Vestiarele gazdelor sunt ok, dar infrastructura nu mai poate fi licențiată”, a declarat Dan Bobouțanu, citat de digisport.ro.

Lucrările de modernizare pentru arena Jiului vor costa 750.000 de euro, iar stadionul va putea fi folosit la finalul lunii iulie.

Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceagCriminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Observator
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
Fanatik.ro
Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Cum și-a clădit miliardarul român averea și ce cadou incredibil și-a făcut la 14 ani
14:12

Lazio – Inter LIVE SCORE (19:00). Primul meci pentru echipa lui Cristi Chivu, după câştigarea titlului
14:00

România – China LIVE VIDEO (14:30, AntenaPLAY). Semifinală infernală la Campionatele Mondiale pe echipe
13:54

Mexicanii fac orice pentru Campionatul Mondial 2026: anul şcolar se va închide cu 40 de zile mai devreme
13:50

Marius Şumudică, ofertat să revină în antrenorat. Anunţul făcut: “Sunt aproape. Îmi doresc să se realizeze”
13:36

3 ceremonii fastuoase de deschidere la Campionatul Mondial 2026
13:16

“Ce pot face, să mă sinucid?”. Întrebarea care l-a enervat pe Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – FC Argeş
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț