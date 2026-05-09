Unde va juca Corvinul meciurile din Liga 1! Anunţul făcut de primarul Hunedoarei

Corvinul Hunedoara are de rezolvat o problemă, la revenirea în Liga 1 după o pauză de 34 de ani. Echipa nu poate evolua pe propriul stadion, din cauza rigorilor primei ligii.
Hunedorenii s-au reorientat rapid spre stadionul Jiului Petroşani, dar, până la modernizarea acestuia, Corvinul va avea două variante. Sibiu sau Târgu Mureş.
Unde va juca Corvinul meciurile din Liga 1
”În momentul de față purtăm discuții ca Administrație Locală cu Sibiu și Târgu Mureș în ideea în care ne-ar permite să jucăm câteva meciuri până când baza de la Petroșani va fi reabilitată. Am stabilit cu Consiliul Județean să păstrăm echipa în județ.
Se va face o investiție la Petroșani, o instalație de nocturnă. Sunt în proces de licitație, ar cam trebuie să fie finalizate. Tot ce înseamnă cosmetizare, Dacă nu ne vom încadra în termen purtăm discuții și pentru o variantă de back-up la început.
(n.r. stadionul din Hunedoara) Acest stadion a fost predat la CNI. Noi am semnat anul trecut contractul de lucrări, de execuție a proiectului tehnnic. Se lucrează la proiect, nu se mai poate interveni asupra lui. Ar fi ilegal să investești bani în ceva în care ai un contract de finanțare semnat. El e predat la CNI. Oricum ar fi fost niște costuri foarte mari.
Jiul totuși a avut echipă în Liga 1, a avut o licență. Au două tribune acoperite, asta se cere la licențiere. Au 15.000 de locuri, au niște vestiare moderne. La noi baza de joc e superbă, vorbesc de teren. Vestiarele gazdelor sunt ok, dar infrastructura nu mai poate fi licențiată”, a declarat Dan Bobouțanu, citat de digisport.ro.
Lucrările de modernizare pentru arena Jiului vor costa 750.000 de euro, iar stadionul va putea fi folosit la finalul lunii iulie.
- Marius Şumudică, ofertat să revină în antrenorat. Anunţul făcut: “Sunt aproape. Îmi doresc să se realizeze”
- “Ce pot face, să mă sinucid?”. Întrebarea care l-a enervat pe Zeljko Kopic, înainte de Dinamo – FC Argeş
- Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc
- Daniel Pancu, “taxat” de Adrian Ilie înaintea posibilei plecări la Rapid: “Declaraţii ciudat. A fost ajutat de CFR”
- U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Clujenii se pot apropia la un singur punct de liderul Univ. Craiova. Echipele probabile