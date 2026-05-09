Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican: “Mulţi vă văd eroi”

Cristi Chivu şi jucătorii de la Inter, bucurie după titlul câştigat

Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi pe jucătorii lui Inter la Vatican. Nerazzurrii, în frunte cu antrenorul român, au fost felicitaţi de Papa după câştigarea titlului.

Inter s-a încununat campioană în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului. Formaţia din Milano a învins-o cu 2-0 pe Parma, în runda trecută, şi a început sărbătoarea.

În ziua partidei cu Lazio din campionat, Cristi Chivu şi jucătorii săi au avut parte de o întâlnire specială. Aceştia au mers la Vatican, pentru a fi felicitaţi de Papa Leon al XIV-lea.

Papa le-a transmis un mesaj superb celor de la Inter şi a subliniat că jucătorii lui Cristi Chivu trebuie să-şi menţină comportamentul corect şi autentic, şi după succesul uriaş din acest sezon.

“Este o performanță obținută prin multă muncă, spirit de echipă, disciplină și perseverență, pe care le-ați păstrat atât în momentele entuziasmante — precum ultimul meci, când deja sărbătoreați — cât și în cele dificile, fără să vă descurajați și fără să renunțați.