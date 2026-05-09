Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican: “Mulţi vă văd eroi”

Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi pe jucătorii lui Inter la Vatican. Nerazzurrii, în frunte cu antrenorul român, au fost felicitaţi de Papa după câştigarea titlului.
Inter s-a încununat campioană în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului. Formaţia din Milano a învins-o cu 2-0 pe Parma, în runda trecută, şi a început sărbătoarea.
În ziua partidei cu Lazio din campionat, Cristi Chivu şi jucătorii săi au avut parte de o întâlnire specială. Aceştia au mers la Vatican, pentru a fi felicitaţi de Papa Leon al XIV-lea.
Papa le-a transmis un mesaj superb celor de la Inter şi a subliniat că jucătorii lui Cristi Chivu trebuie să-şi menţină comportamentul corect şi autentic, şi după succesul uriaş din acest sezon.
“Este o performanță obținută prin multă muncă, spirit de echipă, disciplină și perseverență, pe care le-ați păstrat atât în momentele entuziasmante — precum ultimul meci, când deja sărbătoreați — cât și în cele dificile, fără să vă descurajați și fără să renunțați.
Mulți dintre ei (n.r. – tinerii) vă văd în aceste zile drept «eroi», modele de urmat, iar acest lucru vă oferă o responsabilitate care depășește performanța sportivă și vă transformă, ca sportivi, în martori ai valorilor. Faceți în așa fel încât mulți să poată recunoaște în voi și în comportamentul vostru o autenticitate și o corectitudine de neclintit”, a fost mesajul pe care Papa Leon al XIV-lea l-a transmis celor de la Inter, la Vatican, conform vaticannews.va.
Il #Papa incontra la squadra nerazzurra dopo la vittoria dello scudetto 2025-2026. Nel suo discorso, esorta i calciatori a “riflettere sull’esperienza vissuta” per diventare veicolo di “un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani”@Inter
— Vatican News (@vaticannews_it) May 9, 2026
Inter a anunţat şi ea faptul că echipa va merge în vizită la Vatican, în dimineaţa partidei cu Lazio.
“Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul cu Lazio, echipa, antrenorul și conducerea clubului vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Întâlnirea este programată pentru sâmbătă, 9 mai, la ora 11:00. Vizita la Sfântul Părinte va deschide ziua în care Inter va evolua împotriva lui Lazio pe Stadio Olimpico, de la ora 19:00”, a anunţat Inter, pe site-ul oficial.
Inter se va duela cu Lazio, în etapa a 36-a din Serie A, astăzi, de la ora 19:00. Miercuri, de la ora 22:00, cele două rivale se vor duela din nou în finala Cupei Italiei, Cristi Chivu având şansa să realizeze eventul.
