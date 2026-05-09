Home | Fotbal | Serie A | Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican: “Mulţi vă văd eroi”

Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican: “Mulţi vă văd eroi”

Viviana Moraru Publicat: 9 mai 2026, 12:54

Comentarii
Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican: Mulţi vă văd eroi

Cristi Chivu şi jucătorii de la Inter, bucurie după titlul câştigat/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi pe jucătorii lui Inter la Vatican. Nerazzurrii, în frunte cu antrenorul român, au fost felicitaţi de Papa după câştigarea titlului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter s-a încununat campioană în Serie A cu trei etape înainte de finalul sezonului. Formaţia din Milano a învins-o cu 2-0 pe Parma, în runda trecută, şi a început sărbătoarea.

Papa Leon al XIV-lea i-a primit pe Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter la Vatican

În ziua partidei cu Lazio din campionat, Cristi Chivu şi jucătorii săi au avut parte de o întâlnire specială. Aceştia au mers la Vatican, pentru a fi felicitaţi de Papa Leon al XIV-lea.

Papa le-a transmis un mesaj superb celor de la Inter şi a subliniat că jucătorii lui Cristi Chivu trebuie să-şi menţină comportamentul corect şi autentic, şi după succesul uriaş din acest sezon.

“Este o performanță obținută prin multă muncă, spirit de echipă, disciplină și perseverență, pe care le-ați păstrat atât în momentele entuziasmante — precum ultimul meci, când deja sărbătoreați — cât și în cele dificile, fără să vă descurajați și fără să renunțați.

Reclamă
Reclamă

Mulți dintre ei (n.r. – tinerii) vă văd în aceste zile drept «eroi», modele de urmat, iar acest lucru vă oferă o responsabilitate care depășește performanța sportivă și vă transformă, ca sportivi, în martori ai valorilor. Faceți în așa fel încât mulți să poată recunoaște în voi și în comportamentul vostru o autenticitate și o corectitudine de neclintit”, a fost mesajul pe care Papa Leon al XIV-lea l-a transmis celor de la Inter, la Vatican, conform vaticannews.va.


Inter a anunţat şi ea faptul că echipa va merge în vizită la Vatican, în dimineaţa partidei cu Lazio.

“Un moment special pentru Inter, campioana Italiei: cu ocazia deplasării la Roma pentru meciul cu Lazio, echipa, antrenorul și conducerea clubului vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Întâlnirea este programată pentru sâmbătă, 9 mai, la ora 11:00. Vizita la Sfântul Părinte va deschide ziua în care Inter va evolua împotriva lui Lazio pe Stadio Olimpico, de la ora 19:00”, a anunţat Inter, pe site-ul oficial.

Criminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceagCriminalul elevei din Bihor și-a recunoscut fapta. A înjunghiat-o "de 2-3 ori" în gât, cu un briceag
Reclamă

Inter se va duela cu Lazio, în etapa a 36-a din Serie A, astăzi, de la ora 19:00. Miercuri, de la ora 22:00, cele două rivale se vor duela din nou în finala Cupei Italiei, Cristi Chivu având şansa să realizeze eventul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Observator
Vremea de mâine 10 mai. Vreme schimbătoare în România. Ploi, furtuni și temperaturi de până la 27 de grade
Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră să ajungă președinte al FRF: ”Vreau să ajut fotbalul românesc”
Fanatik.ro
Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră să ajungă președinte al FRF: ”Vreau să ajut fotbalul românesc”
14:35

Situaţie dezastruoasă pentru Mirel Rădoi în Turcia! Ce se întâmplă la Gaziantep
14:12

Lazio – Inter LIVE SCORE (19:00). Primul meci pentru echipa lui Cristi Chivu, după câştigarea titlului
14:00

LIVE VIDEORomânia – China e ACUM în AntenaPLAY, în semifinalele la Campionatele Mondiale! Eliza Samara e prima la masă
13:54

Mexicanii fac orice pentru Campionatul Mondial 2026: anul şcolar se va închide cu 40 de zile mai devreme
13:50

Marius Şumudică, ofertat să revină în antrenorat. Anunţul făcut: “Sunt aproape. Îmi doresc să se realizeze”
13:36

3 ceremonii fastuoase de deschidere la Campionatul Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 “Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț 2 VideoAu sărbătorit pe masă! Bucuria uriaşă a naţionalei României după succesul istoric de la Londra 3 FotoBruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală 4 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 5 VideoJurnal Antena Sport | Servește pentru marile victorii 6 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț