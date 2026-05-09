Campionatul Mondial de fotbal 2026 va debuta cu trei ceremonii de deschidere care vor preceda primele meciuri ale celor trei ţări organizatoare, Statele Unite, Mexic şi Canada, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), citată de AFP.

Prima Cupă Mondială cu 48 de echipe va începe pe 11 iunie, în Universul Antena, cu meciul Mexic-Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. O ceremonie de deschidere va preceda lovitura de începere a meciului cu 90 de minute, a anunţat FIFA într-un comunicat.

3 ceremonii fastuoase de deschidere la Campionatul Mondial 2026

Festivităţile vor avea ca invitaţi artişti precum vedeta columbiană a reggaetonului J Balvin, cântăreaţa mexicano-spaniolă Belinda sau fotbalistul mexican Alejandro Fernandez.

Canada va avea propria ceremonie pe 12 iunie la Toronto, înainte de a înfrunta Bosnia-Herţegovina, la fel ca Statele Unite, în aceeaşi zi, la Los Angeles, înainte de meciul inaugural al “Team USA” împotriva Paraguayului.