3 ceremonii fastuoase de deschidere la Campionatul Mondial 2026

Dan Roșu Publicat: 9 mai 2026, 13:36

Cupa Mondială - Profimedia Images

Campionatul Mondial de fotbal 2026 va debuta cu trei ceremonii de deschidere care vor preceda primele meciuri ale celor trei ţări organizatoare, Statele Unite, Mexic şi Canada, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), citată de AFP.

Prima Cupă Mondială cu 48 de echipe va începe pe 11 iunie, în Universul Antena, cu meciul Mexic-Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico. O ceremonie de deschidere va preceda lovitura de începere a meciului cu 90 de minute, a anunţat FIFA într-un comunicat.

Festivităţile vor avea ca invitaţi artişti precum vedeta columbiană a reggaetonului J Balvin, cântăreaţa mexicano-spaniolă Belinda sau fotbalistul mexican Alejandro Fernandez.

Canada va avea propria ceremonie pe 12 iunie la Toronto, înainte de a înfrunta Bosnia-Herţegovina, la fel ca Statele Unite, în aceeaşi zi, la Los Angeles, înainte de meciul inaugural al “Team USA” împotriva Paraguayului.

Cântăreţul francez Vegedream este programat cânte la Toronto alături de Nora Fatehi şi Michael Buble, în timp ce vedeta pop Katy Perry, rapperul Future şi cântăreaţa braziliană Anitta vor susţine spectacolul la Los Angeles.

