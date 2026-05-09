Mexic, în calitate de ţară coorganizatoare a Campionatului Mondial de fotbal din 2026, a anunţat, vineri, încheierea anului şcolar cu 40 de zile înainte de data prevăzută, stârnind critici dure, relatează AFP.
Ministrul Educaţiei, pe lângă pregătirea pentru sosirea a mii de fani într-un context de securitate sporită, a invocat aşteptarea unui val de căldură în mai multe state din ţară.
Mexicanii fac orice pentru Campionatul Mondial 2026: anul şcolar se va închide cu 40 de zile mai devreme
Mexic va găzdui Cupa Mondială din 2026 în asociere cu Statele Unite şi Canada, iar meciul de deschidere va avea loc pe 11 iunie la Ciudad de Mexico. Competiţia e exclusiv în Universul Antena.
“Ne vom opri pe 5 iunie, deoarece multe state se confruntă cu temperaturi ridicate şi există şi problema Cupei Mondiale”, a declarat ministrul Mario Delgado.
Începutul anului şcolar 2026-2027 este programat pentru 31 august, dar ministrul ia în considerare “reexaminarea datei de începere“.
“Devansarea sfârşitului de an şcolar va afecta peste 23,4 milioane de elevi, reducând timpul de învăţare într-un context de întârzieri educaţionale şi inegalităţi semnificative“, a afirmat grupul de reflecţie Mexico Evalsa.
Asociaţiile de părinţi au protestat, de asemenea, faţă de măsura de prelungire a vacanţei de vară la trei luni. Aceştia spun că nu au fost consultaţi şi că mulţi părinţi se confruntă cu provocarea de a găsi soluţii pentru îngrijirea copiilor pe o perioadă extinsă.
Patronatul (Coparmex) a descris decizia drept “improvizată“, considerând că va genera incertitudine în organizarea muncii şi a producţiei din ţară.
