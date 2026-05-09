Daniel Pancu, “taxat” de Adrian Ilie înaintea posibilei plecări la Rapid: “Declaraţii ciudat. A fost ajutat de CFR”

Daniel Pancu a fost “taxat” de Adrian Ilie, înaintea posibilei plecări de la CFR Cluj la Rapid. “Cobra” nu a înţeles de ce antrenorul clujenilor s-a plâns de condiţiile de la echipă.
Daniel Pancu a fost întrebat despre viitorul său, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, din etapa a opta a play-off-ului. Antrenorul a transmis că ar putea continua doar dacă i se îndeplinesc anumite condiţii, dorind în special ca salariile să fie plătite la timp.
“Continuarea e în alte condiţii şi văd că niciunul dintre ei n-a spus-o. În alte condiţii înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire şi câţiva jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat nimic dintre aceste lucruri şi mai sunt două săptămâni şi se termină campionatul. 2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii“, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.
După declaraţiile date de Daniel Pancu, Adrian Ilie a reacţionat. Acesta a subliniat că aceleaşi condiţii erau la CFR Cluj şi în momentul în care “Pancone” a semnat cu echipa, în toamna anului trecut.
“Și Pancu face declarații ciudate. Când a ajuns la CFR Cluj nu știa unde se duce? Nu știa că nu sunt bani? Acum, când ajunge pe locul 3, dă niște declarații… Și CFR l-a ajutat pe Pancu.
Poate să plece și fără declarațiile astea. Pancu a fost ajutat de CFR. Mi se pare deplasat discursul lui Pancu. Dacă trebuie să plece, poate să o facă și în liniște. E posibil ca la Rapid să se întâmple același lucru”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.
CFR Cluj ocupă locul trei, cu 41 de puncte. Clujenii luptă pentru calificarea în preliminariile cupelor europene, mai având de disputat partidele cu Dinamo şi FC Argeş, până la finalul sezonului.
