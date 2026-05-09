Daniel Pancu, “taxat” de Adrian Ilie înaintea posibilei plecări la Rapid: “Declaraţii ciudat. A fost ajutat de CFR”

Daniel Pancu a fost “taxat” de Adrian Ilie, înaintea posibilei plecări de la CFR Cluj la Rapid. “Cobra” nu a înţeles de ce antrenorul clujenilor s-a plâns de condiţiile de la echipă.

Daniel Pancu a fost întrebat despre viitorul său, după remiza cu Universitatea Craiova, scor 0-0, din etapa a opta a play-off-ului. Antrenorul a transmis că ar putea continua doar dacă i se îndeplinesc anumite condiţii, dorind în special ca salariile să fie plătite la timp.

“Continuarea e în alte condiţii şi văd că niciunul dintre ei n-a spus-o. În alte condiţii înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire şi câţiva jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat nimic dintre aceste lucruri şi mai sunt două săptămâni şi se termină campionatul. 2 milioane % am zis că rămân, dar în alte condiţii“, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro, după CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.

După declaraţiile date de Daniel Pancu, Adrian Ilie a reacţionat. Acesta a subliniat că aceleaşi condiţii erau la CFR Cluj şi în momentul în care “Pancone” a semnat cu echipa, în toamna anului trecut.

“Și Pancu face declarații ciudate. Când a ajuns la CFR Cluj nu știa unde se duce? Nu știa că nu sunt bani? Acum, când ajunge pe locul 3, dă niște declarații… Și CFR l-a ajutat pe Pancu.