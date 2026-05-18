Imagini de la petrecerea Universității Craiova. S-a cântat până dimineața!

De la stadion, delegația de sărbătoare a Craiovei s-a mutat într-un local, pe malul lacului.

Pe lângă jucători, printre cei prezenți la petrecerea oltenilor au fost și Valentin Mihailă, Mihai Rotaru, Sorin Cârțu și Silvian Cristescu.

Fotbaliștii au cântat imnul Craiovei, iar organizatorii au pregătit și un foc de artificii.

Pe lângă bucuria câștigării campionatului, fotbaliștii au primit și o altă veste bună din partea patronului.

Pentru titlul cucerit în urma victoriei cu U Cluj, fotbaliștii de la Universitatea Craiova vor primi bonusuri de până la 25.000 de euro de jucător.