Anunţul “bombă” făcut de Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 8:24

Universitatea Craiova a adus primul titlu în Bănie după 35 de ani, reuşind chiar şi eventul în acest sezon. Mihai Rotaru nu are însă prea mult timp de a sărbători şi e deja cu gândul la următoarea stagiune.

Patronul oltenilor a făcut un anunţ pe care toţi fanii voiau să îl audă: nimeni nu va pleca de la Craiova în această vară. Asta chiar dacă Ştefan Baiaram a declarat în mai multe rânduri că aşteaptă un transfer.

În cazul în care vor exista plecări, Rotaru a dat asigurări că există deja discuţii pentru a aduce alţi fotbalişti la campioana României.

“Ne gândim să facem o echipă puternică. Sunt multe variabile care pot să ne ducă mai sus sau mai jos. Cu siguranță se muncește și deja se știe ce avem de făcut. Am peste 400 de mesaje în acest moment, nu am deschis niciunul dintre ele. Cred că toți vor rămâne cel puțin pentru preliminarii.

Nu cred că va pleca vreunul, însă dacă se va întâmpla acest lucru noi suntem pregătiți să-l înlocuim. Eu nu mă ocup de partea această, dar de câteva luni avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție, în caz că pleacă cineva”, a spus Rotaru, după Craiova – U Cluj 5-0.

Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea de la Universitatea Craiova

La finalul meciului care a adus titlul, Ştefan Baiaram a anunţat că va părăsi Universitatea Craiova, dar pleacă cu un mare succes în palmares: eventul!

“Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet. Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani. Niciodată de când sunt la Craiova nu am avut o echipă aşa de bună.

Sunt mândru de colegii mei. Le datorăm fanilor această victorie. De când am început meciul mă aşteptam să câştigăm. (n-red. Întrebat de un eventual transfer)Îmi doresc să plec!”, a spus Baiaram.

