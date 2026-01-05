Încă o plecare de la FCSB. După Vlăsceanu, campioana mai renunţă la un jucător - Antena Sport

Încă o plecare de la FCSB, în această iarnă. De ce Laurenţiu Vlăsceanu (20 de ani) a fost cedat de campioană la Unirea Slobozia, şi Robert Necşulescu se va despărţi de roş-albaştri.
Jucătorul de 18 ani va semna cu Chindia Târgovişte în această iarnă. Formaţia din liga secundă luptă pentru calificarea în play-off, fiind pe locul şapte, cu 30 de puncte, după 17 meciuri disputate.
Încă o plecare de la FCSB: Robert Necşulescu
FCSB l-a cedat pe Robert Necşulescu sub formă de împrumut la echipa din Liga a 2-a, potrivit informaţiilor oferite de Emanuel Roşu.
Robert Necşulescu a bifat un singur meci la FCSB, în acest sezon. El a avut însă parte de un debut de coşmar la formaţia campioană. Concret, tânărul mijlocaş a fost titularizat în duelul din grupele Cupei României cu UTA, pierdut de roş-albaştri cu scorul de 0-3.
În minutul 34 al duelului de la Arad, Robert Necşulescu a văzut direct cartonaşul roşu. El a fost eliminat de arbitrul Andrei Roman, după ce l-a faultat extrem de dur pe Alexandru Benga.
În acest sezon, Robert Necşulescu a bifat mai multe partide la echipa U19 a FCSB-ului. El a evoluat în partidele din UEFA Youth League, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă în meciurile cu Lokomotiv Zagreb, din semifinalele play-off-ului. De asemenea, Necşulescu şi-a trecut în cont un assist şi în “dubla” cu Akademia Puşkaş, din finala play-off-ului.
