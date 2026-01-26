„Intră FCSB în play-off?” Răspunsul ferm dat de Andrei Nicolescu, după înfrângerea rivalilor cu CFR Cluj - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit declarații după înfrângerea suferită de FCSB cu CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Oficialul „câinilor” consideră că rivalii roș-albaștri nu se vor mai califica în play-off, ei fiind depășiți și de clujeni, în urma eșecului.
Nicolescu a recunoscut că a fost surprins de evoluția scorului din meciul celor de la FCSB cu CFR Cluj. Campioana a deschis scorul prin David Miculescu încă din minutul 3, însă clujenii au reușit să întoarcă rezultatul până la pauză, după golurile lui Aliev și Korenica. În repriza secundă, Andrei Cordea și Lorenzo Biliboc au stabilit scorul final.
Andrei Nicolescu nu crede că FCSB se va mai califica în play-off
Andrei Nicolescu a mai declarat că singura echipă de care se teme în play-off este FCSB, dată fiind experiența rivalilor care au cucerit ultimele două titluri. Președintele lui Dinamo a mai subliniat că roș-albaștrii au comis multe erori în meciul pierdut cu CFR Cluj.
„Am spus că cine pierde meciul ăsta nu mai prinde play-off-ul. Din punctul de vedere al suporterilor, cred că e un avantaj. Sută la sută, FCSB era un adversar mult mai puternic, mai ales în ultima parte a campionatului, când toată lumea se axează pe rezultate.
Eu am mai spus: dintre toți adversarii, în play-off îmi era cel mai frică de FCSB, din cauza experienței. Mărturisesc că nu am văzut meciul, am urmărit doar evoluția scorului și am rămas surprins.
Am văzut că s-a marcat repede golul de 1-0 și am crezut că este un meci în care FCSB se poate impune. Pe rezumat am observat niște erori pe care nu ai cum să le vezi la o echipă organizată”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
FCSB ocupă locul 11, după 23 de meciuri disputate. Campioana e la cinci puncte distanță de play-off, iar în runda următoare se va duela cu Csikszereda, pe Arena Națională.
