Întrebat despre plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a făcut show: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”

Mirel Rădoi (45 de ani) a făcut show la interviul de după victoria cu Farul. A fost întrebat dacă a fost ultimul lui meci pe banca FCSB-ului şi a “driblat” răspunsul într-un mod spumos.
Mirel Rădoi a glumit pe seama faptului că nu şi-a luat încă Bacalaureatul. A spus că, în ciuda acestui fapt, are capacitatea de a evita răspunsurile atunci când nu vrea să le ofere.
Mirel Rădoi a făcut show când a fost întrebat de plecarea de la FCSB: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”
“Înainte să ieşim, practic înainte de începerea meciului, le-am explicat că în toate partidele adversarii au avut cumulate 14 situaţii de poartă, din care 9 au fost cu mingi venite de la noi.
Şi în prima repriză şi în a doua am controlat jocul, dar nu ne-am regăsit aşa cum trebuia. După aceea, după o pasă greşită, o centrare, am intrat puţin în degringoladă după ce am primit gol. Dar în repriza a doua deja se vedea o schimbare din partea lor, după cum au intrat. Lucruri mari nu am schimbat, dacă discutăm acum, par banale. Poziţia corpului. În repriza a doua am putut să pasăm mult mai uşor în faţă.
(n.r: despre faptul că i-a transmis lui Creţu ce să facă la golul 3 al FCSB-ului) Eu n-am presiunea jocului atât de mare ca ei. Nu sunt implicat (n.r: direct, în joc). Chiar dacă conduci cu 2-1, când recuperezi mingea, trebuie să te duci să marchezi golul 3. Şi dacă pierzi mingea, o pierzi departe de teren. I-am făcut semn (n.r: lui Creţu) să profite de spaţiul ăla şi l-a găsit pe Tănase liber.
(n.r: Miculescu ar putea fi pierdut pentru întregul sezon?) Nu ştim. Din cauza terenului, a căzut acolo, şi Olaru la fel.
“Deocamdată sunt aici, sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, vedem”
(n.r: A fost o victorie de adio?) Nu ştiu. Deocamdată sunt aici, sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, vedem, să ajungem la Bucureşti.
(n.r. Patronul a spus că aveţi oferta pe masă şi că speră să vă ţină) Lucrurile astea, dacă trebuie discutate, le-aş discuta mai întâi cu clubul. Nu aş face-o public.
Dacă subiectul e să mă trageţi de limbă, chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ aşa, am abilitatea (n.r: de a evita răspunsul). I-am felicitat pentru partidă. Nu s-a discutat încă de partida cu Petrolul.
(n.r: despre faptul că patronul a spus «M-a scăpat Dumnezeu de el», cu referire la Chiricheş) Hai să facem lucrurile mai clar înţelese pentru toată lumea. Eu nu am venit aici şi am adus 20 de jucători. Eu trebuie să bag în teren jucătorii care se antrenează cel mai bine. De ce aş schimba pe cineva dacă nici eu nu vreau să mă schimb? Lucrurile sunt simple. (n.r: despre Vlad Chiricheş) Are o accidentare, trebuie să vedem cât va sta. Nu putem să spunem acum ce va face Chiricheş pentru că nu avem o evaluare în momentul de faţă”, a spus Mirel Rădoi pentru digisport.ro.
