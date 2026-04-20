Întrebat despre plecarea de la FCSB, Mirel Rădoi a făcut show: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”

Mirel Rădoi (45 de ani) a făcut show la interviul de după victoria cu Farul. A fost întrebat dacă a fost ultimul lui meci pe banca FCSB-ului şi a “driblat” răspunsul într-un mod spumos.

Mirel Rădoi a glumit pe seama faptului că nu şi-a luat încă Bacalaureatul. A spus că, în ciuda acestui fapt, are capacitatea de a evita răspunsurile atunci când nu vrea să le ofere.

Mirel Rădoi a făcut show când a fost întrebat de plecarea de la FCSB: “Chiar dacă nu am Bacalaureat şi par mai prostuţ”

“Înainte să ieşim, practic înainte de începerea meciului, le-am explicat că în toate partidele adversarii au avut cumulate 14 situaţii de poartă, din care 9 au fost cu mingi venite de la noi.

Şi în prima repriză şi în a doua am controlat jocul, dar nu ne-am regăsit aşa cum trebuia. După aceea, după o pasă greşită, o centrare, am intrat puţin în degringoladă după ce am primit gol. Dar în repriza a doua deja se vedea o schimbare din partea lor, după cum au intrat. Lucruri mari nu am schimbat, dacă discutăm acum, par banale. Poziţia corpului. În repriza a doua am putut să pasăm mult mai uşor în faţă.

(n.r: despre faptul că i-a transmis lui Creţu ce să facă la golul 3 al FCSB-ului) Eu n-am presiunea jocului atât de mare ca ei. Nu sunt implicat (n.r: direct, în joc). Chiar dacă conduci cu 2-1, când recuperezi mingea, trebuie să te duci să marchezi golul 3. Şi dacă pierzi mingea, o pierzi departe de teren. I-am făcut semn (n.r: lui Creţu) să profite de spaţiul ăla şi l-a găsit pe Tănase liber.