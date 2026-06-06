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Fotbalistul şi-a dat acordul: semnează pe patru ani cu FCSB! “Le mulțumesc lui Gigi Becali și Meme Stoica”

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 16:31

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Fotbalistul şi-a dat acordul: semnează pe patru ani cu FCSB! Le mulțumesc lui Gigi Becali și Meme Stoica
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FCSB a găsit fundaș stânga pentru viitorul sezon și merge în cantonament cu echipa. Fotbalistul pe care Gigi Becaşi şi Mihai Stoica au anunţat că se bazează în viitorul sezon este Ricardo Pădurariu. El a fost legitimat la FCSB, dar a fost dat anul trecut sub formă de împrumut la Corvinul. Acum, el se va întoarce la formaţia bucureşteană, cu care va semna în această vară un nou contract, pe patru ani.

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“După ce mă întorc din cantonament voi semna un contract nou pe patru ani din ce am înțeles, nu sunt sigur. Eu am crescut aici, am venit la academie de la 11 ani și am jucat acolo până la 17 ani, apoi am mers împrumut la Bistrița.

Tocmai am citit declarațiile dânsului (n-red Gigi Becali)și îi mulțumesc. Cred că este al treilea cantonament de vară în care o să merg cu echipa mare. Am mai fost la 15 și la 16 ani, deci cunosc jucătorii, nu pot să spun că e ceva foarte nou. Îi știu pe băieți, Ngezana, Dawa, Miculescu, Tavi, toți m-au primit foarte bine. Adică n-o să am emoții în cantonament și nu o să îmi fie greu”, a spus Ricardo Pădurariu pentru Fanatik.ro.

El a povestit şi ce i-a transmis Mihai Stoica.

“Mi-a dat mesaj domnul Meme și m-a anunțat, e o amintire foarte frumoasă și m-am bucurat foarte mult. Am fost foarte surprins pentru că aveam doar 15 ani. Mă apreciază și i-a plăcut de mine de când eram la juniori. M-a urmărit, venea la meciuri să mă vadă. Îmi dădea câte un mesaj și îmi spunea că vine să mă vadă să mă ambiționeze să joc bine. Am văzut ce a spus de mine, îi mulțumesc și mă motivează și mai mult să cresc. Oriunde mă bagă și oricât voi juca voi încerca să dau totul”, a mai declarat fundaşul.

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La 19 ani, Ricardo Pădurariu a bifat 33 de apariții la Corvinul Hunedoara și a marcat trei goluri. Acum se va întoarce la FCSB și va face parte din lotul mare antrenat de Marius Baciu.

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