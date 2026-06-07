Gică Hagi, mesaj clar pentru Florinel Coman, la conferinţa de presă! “Nu poţi să joci singur”

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Florinel Coman a deschis scorul în România – Ţara Galilor, 2-1, iar Gică Hagi a avut un mesaj clar pentru fostul său jucător de la Viitorul. Regele susţine că atacantul de 28 de ani trebuie să găsească o echipă la care să joace mai mult. Asta şi pentru a rămâne în circuitul naţionalei.

”Nu e încă 100%, dar a arătat mai bine decât în meciul cu Georgia, a făcut mai multe antrenamente şi l-am simţit că e mai bine. Trebuie să-şi găsească echipă şi să joace, să găsească un antrenor care să îl iubească, o echipă care îl vrea.

Gică Hagi, mesaj clar pentru Florinel Coman

Un jucător are nevoie de o echipă. Dacă nu ai echipă, nu poţi să joci singur. Trebuie să-şi găsească un antrenor care să-l placă şi să ştie ce potenţial are. Sper să găsească.

Am stat şi de vorbă cu el. I-am zis că e fundamental pentru el, pentru că e un jucător important al echipei naţionale, cu un anumit talent şi e păcat să ne pierdem aşa uşor jucătorii”, a declarat Hagi.