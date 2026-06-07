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Gică Hagi, mesaj clar pentru Florinel Coman, la conferinţa de presă! “Nu poţi să joci singur”

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 8:51

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Gică Hagi, mesaj clar pentru Florinel Coman, la conferinţa de presă! Nu poţi să joci singur

Gică Hagi - Sport Pictures

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Florinel Coman a deschis scorul în România – Ţara Galilor, 2-1, iar Gică Hagi a avut un mesaj clar pentru fostul său jucător de la Viitorul. Regele susţine că atacantul de 28 de ani trebuie să găsească o echipă la care să joace mai mult. Asta şi pentru a rămâne în circuitul naţionalei.

”Nu e încă 100%, dar a arătat mai bine decât în meciul cu Georgia, a făcut mai multe antrenamente şi l-am simţit că e mai bine. Trebuie să-şi găsească echipă şi să joace, să găsească un antrenor care să îl iubească, o echipă care îl vrea.

Gică Hagi, mesaj clar pentru Florinel Coman

Un jucător are nevoie de o echipă. Dacă nu ai echipă, nu poţi să joci singur. Trebuie să-şi găsească un antrenor care să-l placă şi să ştie ce potenţial are. Sper să găsească.

Am stat şi de vorbă cu el. I-am zis că e fundamental pentru el, pentru că e un jucător important al echipei naţionale, cu un anumit talent şi e păcat să ne pierdem aşa uşor jucătorii”, a declarat Hagi.

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Florinel Coman a anunţat că pleacă de la Al-Gharafa

Atacantul cotat la 3 milioane de euro mai are un an de contract cu Al-Gharafa, dar a anunţat că vrea să plece de la echipă, la finalul unui sezon în care a jucat un pic peste 1.000 de minute, marcând 3 goluri.

“S-a tot vorbit, la fiecare șase luni eram pe undeva, am umblat peste tot. Vă spun sincer, am vorbit cu cei de la Al-Gharafa, le-am spus că nu mai vreau să continui.

Nu știu câți știu, eu am jucat extremă dreapta acolo 90% dintre meciuri, un post care nu mă avantajează. Le-am spus că nu vreau să rămân în condițiile astea. N-am primit niciun răspuns. Mai am un an de contract.

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Am vorbit cu agentul, le-am comunicat că nu vreau să continui și e normal să găsim o cale de mijloc”, a spus Florinel Coman, citat de digisport.ro.

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