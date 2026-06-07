Răsturnare de situaţie înainte de startul Campionatului Mondial. Anunţul făcut de FIFA

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FIFA a anunţat că le va permite totuşi suporterilor să-şi aducă propriile sticle de apă în unele stadioane în timpul Cupei Mondiale, modificând o regulă care interzicea spectatorilor să introducă sticle de apă în cele 16 stadioane ale turneului din America de Nord, inclusiv în unele cu umbră limitată sau deloc, relatează AP.

Într-o postare pe reţelele de socializare, FIFA a anunţat că suporterilor li se va permite să aducă o singură sticlă de apă de unică folosinţă, din plastic moale, cu o capacitate de 590 de mililitri, sigilată din fabrică, la orice meci care se desfăşoară în Statele Unite sau Canada.

Fanii vor avea voie cu sticle cu apă pe stadion

Într-un videoclip difuzat de FIFA, directorul operaţional Heimo Schirgi a declarat că suporterilor nu li se va permite în continuare să introducă în stadion sticle de apă reutilizabile cu pereţi rigizi „din motive de siguranţă şi securitate”. „Pentru a evita orice neînţelegere, sticlele de apă reutilizabile nu pot fi introduse în stadion.”

Regulamentul FIFA privind stadioanele prevedea că suporterii pot aduce cu ei o sticlă transparentă şi reutilizabilă cu o capacitate de până la un litru.