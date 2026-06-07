Gigi Becali a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru un star de la FCSB. Anunţul patronului

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Daniel Bîrligea (26 de ani) a ajuns la FCSB în urmă cu 2 ani, atunci când Gigi Becali plătea 3 milioane pentru a-l aduce de la CFR Cluj.

Chiar dacă s-a luptat cu mai multe accidentări, atacantul cotat la 4.5 milioane de euro a avut evoluţii apreciate la FCSB. În sezonul recent încheiat, internaţionalul a marcat 13 goluri în 37 de meciuri, oferind şi 6 pase decisive.

Gigi Becali a refuzat o ofertă de 7 milioane de euro pentru Daniel B î r ligea

Gigi Becali a surprins când a anunţat că a avut o ofertă spectaculoasă de 7 milioane de euro pentru vârful său, pe care însă a refuzat-o fără să stea pe gânduri.

”L-am luat pe Bîrligea, m-a costat 3 milioane, am avut și 7 (n.r. ofertă de 7 milioane de euro) pe el”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.