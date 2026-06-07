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Decizii incredibile legate de Iran. Ce va trebui să facă delegaţia iraniană la Campionatul Mondial

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 8:20

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Decizii incredibile legate de Iran. Ce va trebui să facă delegaţia iraniană la Campionatul Mondial

Iran - Profimedia Images

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Echipa naţională a Iranului va trebui să intre şi să părăsească Statele Unite în aceeaşi zi în care va juca meciurile în această ţară, fiind supusă unor restricţii drastice privind vizele pentru Cupa Mondială, a declarat, sâmbătă, ambasadorul Iranului în Mexic.

„Putem ajunge dimineaţa şi trebuie să plecăm în aceeaşi zi”, a declarat Abolfazl Pasandideh, înainte de sosirea, sâmbătă, a echipei de fotbal iraniene al cărei cantonament se află în Tijuana, în nordul Mexicului.

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Iranul urmează să joace toate meciurile din faza grupelor în Statele Unite, la Los Angeles împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie şi împotriva Belgiei pe 21 iunie, şi la Seattle împotriva Egiptului pe 26 iunie.

Jucătorii lotului Iranului pentru Cupa Mondială au primit vize de intrare în Statele Unite, a declarat vineri pentru Reuters un oficial de la Casa Albă, cu doar 10 zile înainte de primul meci al iranienilor, de la Los Angeles.

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Războiul cu Iranul a transformat Cupa Mondială, cel mai mare eveniment sportiv mondial, într-o competiţie geopolitică, ambele părţi părând să folosească turneul pentru a-şi afişa poziţia politică.

Este prima Cupă Mondială, de la înfiinţarea sa în 1930, în care o ţară gazdă urmează să primească o ţară cu care se află în război.

Teheranul a negociat mutarea în ultimul moment a bazei echipei din Arizona la Tijuana, în Mexic, din cauza problemelor legate de vize şi a sentimentului tot mai puternic din Iran că prezenţa echipei în Statele Unite ar trebui redusă la minimum. Echipa urmează să ajungă la Tijuana duminică dimineaţa.

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