Istvan Kovacs nu se joacă! L-a luat la rost pe atacantul CFR-ului după 7 minute: „Cu cine crezi că vorbești?”

Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, cea care a deschis etapa cu numărul 8 a play-off-ului. Centralul din Carei nu a avut faze controversate, însă a avut mai multe contre cu jucătorii.
Concret, acesta a avut o discuție aprinsă în minutul 7 al disputei din Gruia cu Andrei Cordea, cel mai important marcator al echipei antrenate de Daniel Pancu.
Istvan Kovacs, conflict cu Andrei Cordea
Istvan Kovacs a arătat vineri seară de ce este cel mai bine cotat arbitru al României, centralul reușind să țină sub control disputa dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova.
Încă din minutul 7 al partidei, acesta a avut o discuție aprinsă cu Andrei Cordea, după ce a acordat un fault în atac, la o fază la care atacantul ardelenilor l-a ținut pe adversarul său.
Imediat, golgheterul lui Daniel Pancu a protestat, dar s-a lovit de replica centralului din Carei: „Cu cine crezi că vorbești?”, i-ar fi replicat Kovacs lui Cordea, conform fanatik.ro.
