CFR Cluj – Universitatea Craiova, 21:00, LIVE TEXT. Meci crucial în lupta pentru titlu

Derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport astăzi, de la ora 21:00. Înaintea acestui meci, Universitatea Craiova e lider, cu 45 de puncte, la 3 puncte peste U Cluj. CFR Cluj e pe 3, cu 40 de puncte.
Cu o victorie la Cluj, Universitatea Craiova ar lua o opţiune serioasă pentru câştigarea campionatului.
CFR Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT
Echipe probabile:
CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, T. Keita – Cordea, Korenica, Biliboc – Zahovic
Rezerve: Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, D. Djokovic, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Șfaiț, Gligor, Alibek Aliev
Absenți: –
Antrenor: Daniel Pancu
Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) – D. Matei, Etim, Teles
Rezerve: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu
Absent: Isenko (accidentat)
Antrenor: Filipe Coelho
Stadion: Dr. Constantin Rădulescu
Arbitru: Istvan Kovacs
Asistenți: Ferencz Tunyogi, Ionuț Neacșu
Arbitru VAR: Marcel Bîrsan. Arbitru AVAR: Valentin Porumbel
Daniel Pancu, în centrul atenţiei înainte de derby-ul cu Craiova!
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a fost în centrul atenţiei în ultimele zile. Agentul Ioan Becali (73 de ani), care îl reprezintă pe Pancu, a declarat că antrenorul va pleca în vară la Rapid. Varga a susţinut acum că Pancu a vorbit cu Mureşan şi Marian Copilu şi le-a transmis că ar intenţiona să rămână la CFR şi în sezonul următor.
Pancu a făcut declaraţii tari înainte de duelul cu Universitatea Craiova. El a susţinut că Universitatea Craiova a fost avantajată din punctul de vedere al programului la 3 din cele 4 meciuri ale CFR-ului cu oltenii, cu el pe bancă. S-a referit inclusiv la partida de vineri seară.
“Întâmplător, de când sunt eu aici, e al 4-lea joc, dar în 3 dintre ele, inclusiv cel de mâine seară (n.r: seara asta) echipa din Craiova a fost avantajată. Pe program, mă refer. Abia azi (n.r: joi) am jucătorii care au jucat cu Rapid la dispoziţie. O să jucăm, vedem ce putem face şi noi într-o oră de antrenament.
Nu ştiu cine arbitrează. Nu ştiu ce s-a întâmplat la Craiova – Dinamo. A văzut toată România că a fost ofsaid, dar am văzut că pe regulament a fost gol valabil. Se poate, se întâmplă, nu vorbesc de arbitraj.
Ne aşteaptă un meci foarte complicat, împotriva unei echipe pe care nu am reuşit să o învingem în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple şi sper să ajungem la capacitatea noastră maximă la ora jocului. Încerc să transmit jucătorilor acelaşi lucru pe care îl simt şi eu. Mi-aş dori să fiu din nou jucător şi să joc cu o echipă pe care nu am bătut-o în ultimele 3 meciuri”, a declarat Daniel Pancu înaintea meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova.
