CFR Cluj – Universitatea Craiova, 21:00, LIVE TEXT. Meci crucial în lupta pentru titlu

“Întâmplător, de când sunt eu aici, e al 4-lea joc, dar în 3 dintre ele, inclusiv cel de mâine seară (n.r: seara asta) echipa din Craiova a fost avantajată. Pe program, mă refer. Abia azi (n.r: joi) am jucătorii care au jucat cu Rapid la dispoziţie. O să jucăm, vedem ce putem face şi noi într-o oră de antrenament.

Nu ştiu cine arbitrează. Nu ştiu ce s-a întâmplat la Craiova – Dinamo. A văzut toată România că a fost ofsaid, dar am văzut că pe regulament a fost gol valabil. Se poate, se întâmplă, nu vorbesc de arbitraj.

Ne aşteaptă un meci foarte complicat, împotriva unei echipe pe care nu am reuşit să o învingem în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple şi sper să ajungem la capacitatea noastră maximă la ora jocului. Încerc să transmit jucătorilor acelaşi lucru pe care îl simt şi eu. Mi-aş dori să fiu din nou jucător şi să joc cu o echipă pe care nu am bătut-o în ultimele 3 meciuri”, a declarat Daniel Pancu înaintea meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova.