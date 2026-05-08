„Nu am cuvinte! Este un vis! În sfârșit!” Bernie Szocs, în al 9-lea cer după prima medalie mondială

România s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial de Tenis de Masă de la Londra! A fost 3-1 pentru echipa noastră, după ce Franța, bronzul de la ultima ediție, ne-a condus cu 1-0. Eroina echipei României a fost Bernie Szocs, cea care a câștigat cele două meciuri pe care le-a disputat, inclusiv pe cel decisiv: a bătut-o cu 3-1 pe Jia Nan Yuan și 14-12 în decisiv.

Pentru prima dată după 26 de ani când o echipă de tenis de masă a României obține medalia la Mondiale! Bernie a fost euforică după partidă.

„Mulțumesc tuturor celor care sunt aici să ne susțină. Nu am cuvinte: am reușit să ajungem în semifinală! Este prima noastră medalie mondială. Sunt foarte mândră de echipă, am lucrat foarte bine împreună. Sunt fericită și că am câștigat două puncte. Am luat-o pas cu pas, punct cu punct, minge cu minge și am profitat la maxim. Și am reușit să obținem victoria iar acest lucru este cel mai important. Este un vis realizat, în sfârșit. Suntem o echipă unită, ne ajutăm unul pe celălalt în fiecare moment și cred că, după atâta timp, merităm medalia” a spus Bernadette Szocz după partidă.

Bernie a râs în momentul în care i-a fost spus că „recompensa” pentru această victorie este un meci contra Chinei în semifinale: „Vom da tot ce putem, vom încerca totul. Nu vom renunța chiar dacă vorbim de China. Am mai jucat astfel de meciuri împotriva jucătoarelor din China așa că știm la ce să ne așteptăm. O vom lua pas cu pas și, cine știe, poate facem o surpriză uriașă” a mai spus jucătoarea noastră.