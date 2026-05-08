„Poate e aerul de la Cluj” Declarația de milioane a lui Rus după egalul cu CFR

Universitatea Craiova s-a împiedicat în partida de la Cluj, cu CFR, scor 0-0. Oltenii nu au trimis niciun șut de pe poartă. Motivul? Aerul de la Cluj, a glumit fundașul Adrian Rus.

„Este un rezultat pe care nu ni-l doream, am venit aici să câștigăm. Ne pare rău pentru rezultat, pentru suporteri. 51% dezamăgit. Dar sperăm totuși ca acest punct să ne ajute. Nu mai înțeleg unde să țin mingea, bine că a fost offside (nr. la faza la care se putea da penalty). Construcția noastră nu a fost dinamică. Poate oboseala asta, sau căldura care ne-a lovit deodată, sau poate aerul de la Cluj. Dar trebuie să ne revenim rapid pentru că vine finala Cupei. Miercuri sper să câștigăm, vom fi foarte motivați. Este o finală” a spus Adrian Rus după partidă.