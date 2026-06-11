Sepsi a anunțat primul transfer al verii. Nou-promovata a adus un fost jucător de la Universitatea Craiova

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a ajuns la un acord cu Bogdan Vătăjelu, care va evolua pentru echipa covăsneană în sezonul 2026-2027, a anunţat, joi, clubul nou-promovat în Superligă pe pagina sa de Facebook.

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Fundaşul stânga, în vârstă de 33 de ani, a evoluat ultima dată pentru FC Bihor Oradea.

Vătăjelu, noul jucător al lui Sepsi

De-a lungul carierei sale a mai jucat la formaţii precum Universitatea Craiova, Sparta Praga, FK Jablonec, Universitatea Cluj şi KF Aktobe (Kazahstan).

Bogdan Vătăjelu, noul fotbalist la lui Sepsi, a evoluat în șase partide în această jumătate de sezon petrecută la FC Bihor, marcând două goluri și oferind două pase decisive. Fundașul a jucat cea mai mare parte din cariera sa la Universitatea Craiova, alături de care a cucerit Cupa României în 2021 și Supercupa în vara ce a urmat.