Sepsi a anunțat primul transfer al verii. Nou-promovata a adus un fost jucător de la Universitatea Craiova

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a ajuns la un acord cu Bogdan Vătăjelu, care va evolua pentru echipa covăsneană în sezonul 2026-2027, a anunţat, joi, clubul nou-promovat în Superligă pe pagina sa de Facebook.
Fundaşul stânga, în vârstă de 33 de ani, a evoluat ultima dată pentru FC Bihor Oradea.
Vătăjelu, noul jucător al lui Sepsi
De-a lungul carierei sale a mai jucat la formaţii precum Universitatea Craiova, Sparta Praga, FK Jablonec, Universitatea Cluj şi KF Aktobe (Kazahstan).
Bogdan Vătăjelu, noul fotbalist la lui Sepsi, a evoluat în șase partide în această jumătate de sezon petrecută la FC Bihor, marcând două goluri și oferind două pase decisive. Fundașul a jucat cea mai mare parte din cariera sa la Universitatea Craiova, alături de care a cucerit Cupa României în 2021 și Supercupa în vara ce a urmat.
236 de meciuri a bifat Vătăjelu pentru Universitatea Craiova în șapte ani și jumătate în două perioade diferite (ianuarie 2014 – iunie 2017, respectiv 2019 -2023).
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