Real Madrid face „competiție” Campionatului Mondial! Jose Mourinho, anunțat oficial în urmă cu puțin timp

Real Madrid a făcut anunțul oficial așteptat de toți fanii, însă cunoscut deja de mai multe săptămâni: Jose Mourinho este noul antrenor al echipei!
Mourinho a mai antrenat-o pe Real Madrid între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat un titlu, o cupă și supercupa Spaniei.
Mourinho, anunțat oficial de Real
În timp ce toți ochii planetei sunt pe Mexico City, Real Madrid a venit cu anunțul: Mourinho a fost aprobat pentru a prelua echipa.
„Consiliul Director al Real Madrid, reunit joi, 11 iunie, sub conducerea președintelui Florentino Pérez, a decis numirea lui José Mourinho în funcția de antrenor al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029.
José Mourinho își va începe oficial mandatul la Real Madrid pe 13 iulie, odată cu startul pregătirilor pentru noul sezon” a anunțat clubul pe site-ul oficial.
Comunicado Oficial: José Mourinho
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026
🔙🤍 José Mourinho está de vuelta en el @realmadrid. #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/xJgUKaav46
— LALIGA (@LaLiga) June 11, 2026
👋 ¡Bienvenido, Mourinho! 👋 pic.twitter.com/iLce8neamx
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026
Papa Leon, „anunțat” și el
Simultan cu anunțul că Mourinho va fi antrenorul echipei, cei de la Real Madrid au mai postat un anunț: Papa Leon al XIV-lea deveni membru socios onorific al clubului Real Madrid.
Comunicado Oficial: el papa León XIV, socio de honor del Real Madrid.
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026
- Jose Mourinho vrea să le dea o lovitură Barcelonei și lui Atletico. Jucătorul pe care vrea să-l transfere
- Când îşi va începe Jose Mourinho mandatul la Real Madrid. Toate detaliile despre revenirea pe Bernabeu
- După oferta de 150.000.000 de euro, Real Madrid a făcut “cel mai important anunţ din istoria fotbalului”
- Marcus Rashford, OUT de la Barcelona. Catalanii nu-l transferă definitiv de la Manchester United
- Vinicius și-a decis viitorul! Brazilianul, dispus să plece pe gratis de la Real Madrid la anul