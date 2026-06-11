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Real Madrid face „competiție” Campionatului Mondial! Jose Mourinho, anunțat oficial în urmă cu puțin timp

Sebastian Ujica Publicat: 11 iunie 2026, 21:32

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Real Madrid face competiție” Campionatului Mondial! Jose Mourinho, anunțat oficial în urmă cu puțin timp

Jose Mourinho / Profimedia

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Real Madrid a făcut anunțul oficial așteptat de toți fanii, însă cunoscut deja de mai multe săptămâni: Jose Mourinho este noul antrenor al echipei!

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Mourinho a mai antrenat-o pe Real Madrid între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat un titlu, o cupă și supercupa Spaniei.

Mourinho, anunțat oficial de Real

În timp ce toți ochii planetei sunt pe Mexico City, Real Madrid a venit cu anunțul: Mourinho a fost aprobat pentru a prelua echipa.

„Consiliul Director al Real Madrid, reunit joi, 11 iunie, sub conducerea președintelui Florentino Pérez, a decis numirea lui José Mourinho în funcția de antrenor al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029.

José Mourinho își va începe oficial mandatul la Real Madrid pe 13 iulie, odată cu startul pregătirilor pentru noul sezon” a anunțat clubul pe site-ul oficial.

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Papa Leon, „anunțat” și el

Simultan cu anunțul că Mourinho va fi antrenorul echipei, cei de la Real Madrid au mai postat un anunț: Papa Leon al XIV-lea deveni membru socios onorific al clubului Real Madrid.

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