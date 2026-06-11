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OFICIAL | Nuno Campos a fost prezentat la Dinamo: “Un club cu istorie”. Ce obiective are la echipă

Andrei Nicolae Publicat: 11 iunie 2026, 17:38

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OFICIAL | Nuno Campos a fost prezentat la Dinamo: Un club cu istorie. Ce obiective are la echipă

Nuno Campos, prezentat oficial la Dinamo / AntenaSport

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Nuno Campos a fost prezentat oficial de Dinamo în cadrul unei conferințe de presă în care au participat atât președintele Andrei Nicolescu, cât și directorul sportiv Cosmin Mihalescu. Antrenorul portughez s-a arătat entuziasmat de noua sa echipă și a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști.

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Dinamo l-a pierdut pe Zeljko Kopic săptămâna trecută, însă s-a reorientat rapid și a ales înlocuitorul tehnicianului croat în persoana lui Nuno Campos. Portughezul a ajuns în noaptea de miercuri spre joi în România, iar joi după-amiază a și fost prezentat oficial la baza de la Săftica.

Ce a declarat Nuno Campos la conferința de presă

Cel care i-a fost mult timp secund lui Paulo Fonseca a catalogat Dinamo drept “unul cu istorie” și și-a adus aminte de un meci european în care a fost implicată echipa alb-roșie. Campos a vorbit pe scurt și despre obiectivele pe care le are la club, bazându-se pe construirea unei identități.

Portughezul a dezvăluit că nu a discutat cu Zeljko Kopic, așa cum se specula că se va întâmpla, dar a ținut să menționeze că știe jucătorii, pentru că a urmărit din meciurile echipei.

Este o plăcere să fiu aici, o onoare să fiu antrenorul lui Dinamo, un club cu istorie. Înainte să vorbim despre viitor, vreau să spun că respect mult trecutul acestui mare club. Îmi amintesc când Dinamo a câștigat cu Sportingul lui Luis Figo, când eram copil. Mi-l amintesc pe Marius Niculae, da, atacantul. Nu este o surpriză că am ajuns la un club precum Dinamo, de o asemenea anvergură. Nu este o surpriză pentru că știu ce am realizat până acum.

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(n.r. Ce obiective aveți la Dinamo?) Cel mai important este să construim o identitate, să înțelegem trecutul clubului, să avem amibție. Nu știm niciodată ce vom obține, dar trebuie să avem ambiția de a realiza zilnic ceva, să creăm o identitate bună cu care să realizăm lucruri mărețe. Nu am vorbit cu Zeljko Kopic.

Am văzut multe jocuri, toți jucătorii, dar nu este momentul să spun părerea mea public. Am vorbit deja și vom mai vorbi despre asta. Este foarte important să înțelegem caracteristicile jucătorilor. Uneori, oamenii spun că un jucător e bun și unul rău. Să mă descriu în 3 cuvinte? Exigent, disciplinat și organizat“, au fost cele mai importante declarații oferite de antrenorul lusitan la conferința de presă.

Nuno Campos va începe munca propriu-zisă alături de Dinamo pe 15 iunie, iar debutul său va avea loc pe 17 iunie, când alb-roșiii întâlnesc într-un amical polonezii de la Gornik Leczna.

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