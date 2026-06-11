OFICIAL | Nuno Campos a fost prezentat la Dinamo: “Un club cu istorie”. Ce obiective are la echipă

Nuno Campos a fost prezentat oficial de Dinamo în cadrul unei conferințe de presă în care au participat atât președintele Andrei Nicolescu, cât și directorul sportiv Cosmin Mihalescu. Antrenorul portughez s-a arătat entuziasmat de noua sa echipă și a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști.

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Dinamo l-a pierdut pe Zeljko Kopic săptămâna trecută, însă s-a reorientat rapid și a ales înlocuitorul tehnicianului croat în persoana lui Nuno Campos. Portughezul a ajuns în noaptea de miercuri spre joi în România, iar joi după-amiază a și fost prezentat oficial la baza de la Săftica.

Ce a declarat Nuno Campos la conferința de presă

Cel care i-a fost mult timp secund lui Paulo Fonseca a catalogat Dinamo drept “unul cu istorie” și și-a adus aminte de un meci european în care a fost implicată echipa alb-roșie. Campos a vorbit pe scurt și despre obiectivele pe care le are la club, bazându-se pe construirea unei identități.

Portughezul a dezvăluit că nu a discutat cu Zeljko Kopic, așa cum se specula că se va întâmpla, dar a ținut să menționeze că știe jucătorii, pentru că a urmărit din meciurile echipei.

“Este o plăcere să fiu aici, o onoare să fiu antrenorul lui Dinamo, un club cu istorie. Înainte să vorbim despre viitor, vreau să spun că respect mult trecutul acestui mare club. Îmi amintesc când Dinamo a câștigat cu Sportingul lui Luis Figo, când eram copil. Mi-l amintesc pe Marius Niculae, da, atacantul. Nu este o surpriză că am ajuns la un club precum Dinamo, de o asemenea anvergură. Nu este o surpriză pentru că știu ce am realizat până acum.