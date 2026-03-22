Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul

Mirel Rădoi le-a luat locul la FCSB lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, dar asta nu a schimbat cu nimic situaţia lui David Kiki, fundaşul stânga de 32 de ani al roş-albaştrilor.

Jucătorul din Benin nu a jucat nici în primele două meciuri ale fostului selecţioner şi nu a mai prins minute de la duelul cu UTA, din Cupa României, disputat în luna decembrie.

David Kiki va pleca de la FCSB

Fundaşul va pleca aproape sigur de la FCSB la vară, asta dacă ţinem cont şi că în lipsa accidentatului Risto Radunovic, Rădoi l-a preferat în locul său pe Joao Paulo, cel care este fundaş central de meserie.

Contractul lui Kiki cu FCSB e valabil până în vara lu 2027. Rămâne de văzut cum îl va convinge Gigi Becali să plece la finalul acestui sezon. Kiki a ajuns la FCSB în 2024, liber de contract.

Rămas fără echipă după despărţira de Farul, Kiki a primit o primă de instalare de 200.000 de euro de la Gigi Becali, dar şi un salariu de 12.000 de euro pe lună în această perioadă.