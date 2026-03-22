Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul

Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul

Dan Roșu Publicat: 22 martie 2026, 8:48

Comentarii
Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul

Mirel Rădoi, la finalul meciului FCSB - UTA 1-0 - Sport Pictures

Mirel Rădoi le-a luat locul la FCSB lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, dar asta nu a schimbat cu nimic situaţia lui David Kiki, fundaşul stânga de 32 de ani al roş-albaştrilor.

Jucătorul din Benin nu a jucat nici în primele două meciuri ale fostului selecţioner şi nu a mai prins minute de la duelul cu UTA, din Cupa României, disputat în luna decembrie.

David Kiki va pleca de la FCSB

Fundaşul va pleca aproape sigur de la FCSB la vară, asta dacă ţinem cont şi că în lipsa accidentatului Risto Radunovic, Rădoi l-a preferat în locul său pe Joao Paulo, cel care este fundaş central de meserie.

Contractul lui Kiki cu FCSB e valabil până în vara lu 2027. Rămâne de văzut cum îl va convinge Gigi Becali să plece la finalul acestui sezon. Kiki a ajuns la FCSB în 2024, liber de contract.

Rămas fără echipă după despărţira de Farul, Kiki a primit o primă de instalare de 200.000 de euro de la Gigi Becali, dar şi un salariu de 12.000 de euro pe lună în această perioadă.

”Unde (n.r. dacă va pleca Kiki)? Să plece câinele de la măcelărie? Eu aș vrea, dar… Când îl văd pe Kiki, îmi vine să râd eu de mine. Nu e rău, dar doarme pe teren. Joacă doar când vrea el. La fotbal trebuie să alergi, nu să dormi, mă”, spunea Becali, în septembrie 2024.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Observator
Reacţia unei turiste din Thailanda, care vede pentru prima dată "tunelul iubirii" din Timişoara
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica a făcut în direct clasamentul play-off-ului. Vede o campioană surpriză și recunoaște pe cine vrea pe locurile 5-6! Exclusiv
9:46

Ce jucător s-a refăcut şi revine la FCSB. Vestea primită de Mirel Rădoi: “Poate fi apt de joc”
9:40

“A fost o `răsplată`, un fel de pedeapsă!” Reacţie dură după autogolul antologic al lui Căbuz
9:27

Gică Hagi i-a luat prin surprindere pe turci, înaintea barajului cu România. Fotbalistul “surpriză” remarcat de “Rege”
9:14

Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: “Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..”
9:00

Recordul uriaş stabilit de Kenan Yildiz la Juventus, înaintea barajului cu România. Starul Turciei, în formă maximă
9:00

Bernadette Szocs şi Eliza Samara, campioane naţionale la proba de dublu
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a pierdut omul lui de încredere la FCSB. Ce e nevoit să facă din nou patronul 2 Mirel Rădoi a încalcat regulilele la meciul cu UTA. De ce FCSB va scăpa fără sancțiuni 3 NEWS ALERTConvocare de urgenţă la echipa naţională! Jucătorul chemat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România 4 L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid 5 Reacţia lui Mirel Rădoi după ce Gigi Becali l-a criticat pe Daniel Bîrligea! Ce a spus antrenorul despre atacant 6 Mutările care ar readuce Dinamo în lupta pentru titlu. Cristi Borcea: “Din detalii se câștigă războaiele”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav