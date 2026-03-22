Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul

Mirel Rădoi le-a luat locul la FCSB lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, dar asta nu a schimbat cu nimic situaţia lui David Kiki, fundaşul stânga de 32 de ani al roş-albaştrilor.
Jucătorul din Benin nu a jucat nici în primele două meciuri ale fostului selecţioner şi nu a mai prins minute de la duelul cu UTA, din Cupa României, disputat în luna decembrie.
David Kiki va pleca de la FCSB
Fundaşul va pleca aproape sigur de la FCSB la vară, asta dacă ţinem cont şi că în lipsa accidentatului Risto Radunovic, Rădoi l-a preferat în locul său pe Joao Paulo, cel care este fundaş central de meserie.
Contractul lui Kiki cu FCSB e valabil până în vara lu 2027. Rămâne de văzut cum îl va convinge Gigi Becali să plece la finalul acestui sezon. Kiki a ajuns la FCSB în 2024, liber de contract.
Rămas fără echipă după despărţira de Farul, Kiki a primit o primă de instalare de 200.000 de euro de la Gigi Becali, dar şi un salariu de 12.000 de euro pe lună în această perioadă.
”Unde (n.r. dacă va pleca Kiki)? Să plece câinele de la măcelărie? Eu aș vrea, dar… Când îl văd pe Kiki, îmi vine să râd eu de mine. Nu e rău, dar doarme pe teren. Joacă doar când vrea el. La fotbal trebuie să alergi, nu să dormi, mă”, spunea Becali, în septembrie 2024.
- Ce jucător s-a refăcut şi revine la FCSB. Vestea primită de Mirel Rădoi: “Poate fi apt de joc”
- “A fost o `răsplată`, un fel de pedeapsă!” Reacţie dură după autogolul antologic al lui Căbuz
- Mihai Stoica le vrea pe Rapid şi Dinamo pe locurile 5 şi 6: “Dacă îmi pune cineva pistolul la tâmplă..”
- Anunţul făcut de preşedintele lui U Cluj după cele două victorii din play-off
- Ilie Dumitrescu a spus direct: care sunt echipele care nu au şanse la titlu în acest sezon