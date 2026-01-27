Jucătorul FCSB-ului, făcut praf de presa străină, după umilința cu CFR Cluj: „O rușine absolută” - Antena Sport

FCSB a suferit un eșec umilitor pe Arena Națională în fața celor de la CFR Cluj, acesta fiind și meciul de debut al lui Andre Duarte, fotbalist care a semnat cu gruparea roș-albastră după ce și-a reziliat contractul cu Ujpest.
Evoluția noului stoper al campioanei României a fost comentată de presa maghiară, care l-a făcut praf pe jucătorul evaluat de Transfermarkt la 800.000 de euro.
Andre Duarte, distrus de presa maghiară după debutul la FCSB
Andre Duarte a fost unul dintre cele două transferuri efectuate de FCSB în această iarnă. Stoperul de 28 de ani a semnat din postura de jucător liber de contract cu campioana României, după ce a reziliat cu scandal contractul cu Ujpest.
Portughezul a debutat sub comanda lui Elias Charalambous în disputa pierdută de FCSB contra CFR-ului, el greșind grav la unul dintre cele patru goluri ale ardelenilor. Presa maghiară nu l-a iertat și l-a desființat pe acesta.
„O rușine absolută: jucătorul plecat în mod nefericit de la Ujpest a ajuns imediat cel mai slab de pe teren, la debutul pentru noua sa echipă. Fundașul portughez Andre Duarte, plecat de la Ujpest în circumstanțe scandaloase, a devenit imediat personaj principal la debut, dar într-un mod negativ.
E în special rușinos în contextul modului prin care Duarte a plecat de la Ujpest. Acum, a devenit imediat implicat într-un scandal serios la noua sa echipă”, au scris cei de la csakfoci.hu.
