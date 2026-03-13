Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt

UTA Arad – Hermannstadt este jocul care a deschis play-out-ul din Liga 1, iar Dennis Politic a fost introdus pe teren din primul minut de către Dorinel Munteanu.

Venit sub formă de împrumut de la FCSB, fotbalistul a rezistat doar 19 minute în partida de la Arad. Acesta a fost scos din joc din cauza unei accidentări.

Dennis Politic, ieșit accidentat în UTA – Hermannstadt

Dennis Politic a fost pe punctul de a pleca în Grecia în această iarnă, dar jucătorul care aparține de FCSB a refuzat oferta și a ales să meargă sub formă de împrumut la Hermannstadt.

Formația sibiană l-a adus pe bancă pe Dorinel Munteanu pentru a evita retrogradarea, dar progresul nu este unul notabil. Politic este om de bază, dar acesta nu a impresionat până în acest punct.

La partida disputată pe terenul celor de la UTA, prima din acest play-out, jucătorul român a fost înlocuit în minutul 19, după ce a suferit o accidentare.