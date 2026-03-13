Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt

UTA Arad – Hermannstadt este jocul care a deschis play-out-ul din Liga 1, iar Dennis Politic a fost introdus pe teren din primul minut de către Dorinel Munteanu.
Venit sub formă de împrumut de la FCSB, fotbalistul a rezistat doar 19 minute în partida de la Arad. Acesta a fost scos din joc din cauza unei accidentări.
Dennis Politic, ieșit accidentat în UTA – Hermannstadt
Dennis Politic a fost pe punctul de a pleca în Grecia în această iarnă, dar jucătorul care aparține de FCSB a refuzat oferta și a ales să meargă sub formă de împrumut la Hermannstadt.
Formația sibiană l-a adus pe bancă pe Dorinel Munteanu pentru a evita retrogradarea, dar progresul nu este unul notabil. Politic este om de bază, dar acesta nu a impresionat până în acest punct.
La partida disputată pe terenul celor de la UTA, prima din acest play-out, jucătorul român a fost înlocuit în minutul 19, după ce a suferit o accidentare.
- Adrian Mihalcea discurs surprinzător, după UTA – Hermannstadt 3-2: „Am fost varză”
- Ianis Zicu a vrut să plece de la Farul! Ce a spus despre înlocuirea lui cu Neluţu Sabău
- Universitatea Craiova – FC Argeș 0-0. Start de play-off în Bănie
- Obiectivul pe care Dorinel Munteanu şi l-a stabilit: “Pentru foarte multă lume e caraghios”! Ce a zis de FCSB
- UTA – Hermannstadt 3-2. Succes spectaculos pentru echipa lui Adrian Mihalcea