Gică Craioveanu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: „Cel mai modest meci din acest sezon”

FC Argeș a detonat „bomba” începutului de play-off în Liga 1, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Universitatea Craiova. Reușita lui Bettaieb a decis partida, iar piteștenii au urcat pe locul al doilea în clasament.

După fluierul final, Gică Craioveanu a încercat să găsească explicații pentru evoluția modestă a echipei antrenate de Filipe Coelho. „Grande” a spus ce le-a lipsit „leilor”.

Gică Craioveanu: „Ne-a lipsit calitatea”

Universitatea Craiova a suferit un eșec pe teren propriu în prima etapă de play-off. Fără Filipe Coelho, suspendat pentru acest joc, oltenii au cedat în fața nou promovatei FC Argeș.

„Trist, pentru că atunci când mă așteptam mai puțin să pierdem, atunci am pierdut. Consider că a fost cel mai modest meci din acest sezon. Chiar dacă am pierdut cu UTA, mi s-a părut un meci mult mai bun. Ne-a lipsit calitatea, ultimii 25 de metri. Nu am avut cursivitate în joc, greoi în gândire, o echipă lipsită de idei.