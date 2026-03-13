Gică Craioveanu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: „Cel mai modest meci din acest sezon”

FC Argeș a detonat „bomba” începutului de play-off în Liga 1, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Universitatea Craiova. Reușita lui Bettaieb a decis partida, iar piteștenii au urcat pe locul al doilea în clasament.
După fluierul final, Gică Craioveanu a încercat să găsească explicații pentru evoluția modestă a echipei antrenate de Filipe Coelho. „Grande” a spus ce le-a lipsit „leilor”.
Gică Craioveanu: „Ne-a lipsit calitatea”
Universitatea Craiova a suferit un eșec pe teren propriu în prima etapă de play-off. Fără Filipe Coelho, suspendat pentru acest joc, oltenii au cedat în fața nou promovatei FC Argeș.
După fluierul final, Gică Craioveanu a încercat să tragă niște concluzii în privința jocului și a avut un verdict dur în ceea ce privește evoluția echipei din Bănie.
„Trist, pentru că atunci când mă așteptam mai puțin să pierdem, atunci am pierdut. Consider că a fost cel mai modest meci din acest sezon. Chiar dacă am pierdut cu UTA, mi s-a părut un meci mult mai bun. Ne-a lipsit calitatea, ultimii 25 de metri. Nu am avut cursivitate în joc, greoi în gândire, o echipă lipsită de idei.
FC Argeș o echipă dificilă, arțăgoasă. Au închis jocul, nu ți-au lăsat spații, iar tu nu ai avut un antidot. Nu am avut acțiune individuală. O astfel de echipă este scoasă doar cu șuturi de la distanță sau acțiuni individuale. Au fost două ocazii mari, la centarea lui Baiaram și una când o are Assad pe voleu. Un jucător care azi nu i-a ieșit nimic. Mă așteptam să joace Nsimba, trebuie să ai un vârf fix, iar tu nu ai avut.
Nu ai avut alternative în fața porții. Cheia meciului pentru mine a stat la mijloc, ne-a lipsit calitatea în zona centrală, un jucător ca Anzor, care știe să miște echipa. Un jucător cerebral a lipsit, Crețu e alt tip de jucător. Cic este foarte bun în ultimii 30 de metri. Jos pălăria în fața lui FC Argeș, au jucat bine, au știut când să rupă jocul. Mi s-a părut o echipă organizată, se vede mâna antrenorului.
Se spunea că este cea mai slabă din play-off, dar va încurca multe echipe. Eu cred că sunt trei favorite în play-off: CFR Cluj, Rapid și apoi celelalte. Golul lui Bettaieb, senzațional, de fotbalist. Atitudinea a fost bună la noi, dar a fost multă precipitare în joc. Nu am fost capabili să îi scoatem din zona de confort. Nu se aștepta nimeni”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.
