“Îmi asum responsabilitatea” Reacţia lui Coelho după Craiova-Argeş 0-1: “Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu”

Filipe Coelho (45 de ani) şi-a asumat vina pentru înfrângerea surprinzătoare de acasă a echipei sale, 0-1, cu FC Argeş. Coelho nu a uitat că a fost suspendat două etape pentru că a intrat pe teren la meciul câştigat de olteni, în Cupă, cu 3-1, cu CFR Cluj. El a trimis din nou “săgeţi” către Comisia de Disciplină, întrebându-se, retoric, dacă va fi pe bancă la următorul meci, în condiţiile în care suspendarea i s-a terminat la meciul cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coelho a tot insistat asupra faptului că jocul ar fi fost întrerupt încontinuu în timpul meciului pierdut cu FC Argeş.

“(n.r: Cum a fost astăzi pentru dumneavoastră, pentru echipă?) Am discutat înainte de meci despre faptul că voi sta în tribună. N-am început bine meciul, prima repriză nu a fost bună. Adversarul a tras o singură dată pe spaţiul porţii şi a dat un gol, dar evoluţia noastră nu a fost bună, este responsabilitatea mea. Am avut două posibilităţi de a înscrie.

Cred că ne-am îmbunătăţit jocul în a doua parte, am avut o atitudine diferită. Am încercat să înscriem. În acelaşi timp jocul s-a întrerupt, s-a întrerupt, s-a întrerupt. Am avut câteva şanse, nu am reuşit să înscriem. Meciul se întrerupea şi se întrerupea. Îmi asum toată responsabilitatea pentru această înfrângere.

Am avut câteva ocazii bune, am încercat să aducem ritm în joc, dar jocul se oprea, se oprea. Iar încercam să dăm o anumită viteză jocului. Cred că am reuşit să găsim câteva spaţii, să ne creăm câteva ocazii.