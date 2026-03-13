“Îmi asum responsabilitatea” Reacţia lui Coelho după Craiova-Argeş 0-1: “Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu”

Filipe Coelho (45 de ani) şi-a asumat vina pentru înfrângerea surprinzătoare de acasă a echipei sale, 0-1, cu FC Argeş. Coelho nu a uitat că a fost suspendat două etape pentru că a intrat pe teren la meciul câştigat de olteni, în Cupă, cu 3-1, cu CFR Cluj. El a trimis din nou “săgeţi” către Comisia de Disciplină, întrebându-se, retoric, dacă va fi pe bancă la următorul meci, în condiţiile în care suspendarea i s-a terminat la meciul cu FC Argeş.
Coelho a tot insistat asupra faptului că jocul ar fi fost întrerupt încontinuu în timpul meciului pierdut cu FC Argeş.
Filipe Coelho nu uită suspendarea de două etape pentru că a intrat pe teren: “Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu”
“(n.r: Cum a fost astăzi pentru dumneavoastră, pentru echipă?) Am discutat înainte de meci despre faptul că voi sta în tribună. N-am început bine meciul, prima repriză nu a fost bună. Adversarul a tras o singură dată pe spaţiul porţii şi a dat un gol, dar evoluţia noastră nu a fost bună, este responsabilitatea mea. Am avut două posibilităţi de a înscrie.
Cred că ne-am îmbunătăţit jocul în a doua parte, am avut o atitudine diferită. Am încercat să înscriem. În acelaşi timp jocul s-a întrerupt, s-a întrerupt, s-a întrerupt. Am avut câteva şanse, nu am reuşit să înscriem. Meciul se întrerupea şi se întrerupea. Îmi asum toată responsabilitatea pentru această înfrângere.
Am avut câteva ocazii bune, am încercat să aducem ritm în joc, dar jocul se oprea, se oprea. Iar încercam să dăm o anumită viteză jocului. Cred că am reuşit să găsim câteva spaţii, să ne creăm câteva ocazii.
Întotdeauna e mai bine pentru un antrenor să aibă toţi jucătorii la dipsoziţie şi pentru o echipă să aibă şi antrenorul pe bancă, dar astea sunt regulile, trebuie să acceptăm. Nu că ne-au lipsit 3 sau 4 jucători am pierdut.
Vom vedea dacă voi fi pe bancă sau nu. Niciodată nu știi. Am primit o suspendare de două etape, dar, dacă acum spun ceva greșit, cine știe?
Sunt echipe bune, cu antrenori de calitate, toate meciurile vor fi dificile. A fost greu și până aici, dar va fi și pe viitor. Trebuie să analizam acest meci şi să găsim soluții”, a declarat Filipe Coelho, pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1.
Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1
Echipa FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Liga 1, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului.
După tatonările de început de meci, cu şuturi trimise peste poartă de Raţă şi Baiaram. Golul a picat în poarta gazdelor, în minutul 26. Bettaieb a primit în interiorul careului, a stopat mingea pe piept şi a înscris fulgerător cu dreptul, din voleu, portarul Laurenţiu Popescu neavând reacţie. Craiovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 31, când Al Hamlawi nu a ajuns la mingea trimisă în faţa porţii de Baiaram. Căbuz l-a blocat pe Carlos Mora în minutul 44 şi a fost 1-0 pentru oaspeţi la pauză.
Ricardo Matos a scăpat singur cu Popescu, în minutul 61, dar nu a putut finaliza, iar oltenii au trimis mingea în poartă, în minutul 73, prin Cicâldău, dar, după aproape trei minute de aşteptare, golul nu a fost validat din cauza unei poziţii de ofsaid la Băsceanu. Până la final Craiova s-a agitat în atac fără claritate şi play-off-ul începe cu o supriză uriaşă. Outsiderul perfect, FC Argeş, câştigă în Bănie, cu 1-0, şi intră în lupta pentru titlu. În clasament Craiova conduce cu 30 de puncte, urmată de FC Argeş şi Rapid, ambele cu câte 28 de puncte.
