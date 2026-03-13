Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: „Împreună putem lua campionatul”

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, în jocul care a deschis prima rundă de play-off. Echipa antrenată de Filipe Coelho a avut un joc modest, iar jucătorii nu au găsit soluții pentru a ajunge rapid la poarta lui Căbuz.

Ștefan Baiaram: „Nu a funcționat nimic”

FC Argeș a produs o surpriză uriașă în Bănie, reușind să se impună cu scorul de 1-0 în duelul cu Universitatea Craiova, grație unui gol de senzație reușit de Bettaieb.

Suporterii olteni nu au mai avut răbdare cu Ștefan Baiaram și l-au huiduit pe acesta în momentul în care a fost înlocuit cu Houri. După fluierul final, starul din Bănie a încercat să găsească explicații, însă, în același timp, a transmis că echipa va lua campionatul.

„ Nu a funcționat nimic, am făcut un joc foarte modest. Mai avem 9 meciuri, play-off-ul este lung, mai avem timp să recuperăm punctele pierdute astăzi. Trebuia să arătăm mult mai bine, dar am mai trecut prin astfel de momente, am arătat că suntem o echipă puternică. Ne așteptam să fie un play-off strâns, vom vedea la sfârșit.