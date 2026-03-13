Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: „Împreună putem lua campionatul”

Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: „Împreună putem lua campionatul”

Daniel Işvanca Publicat: 13 martie 2026, 23:35

Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: Împreună putem lua campionatul”

Ștefan Baiaram / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, în jocul care a deschis prima rundă de play-off. Echipa antrenată de Filipe Coelho a avut un joc modest, iar jucătorii nu au găsit soluții pentru a ajunge rapid la poarta lui Căbuz.

Suporterii oltenilor nu au fost încântați de rezultatul favoriților, iar Ștefan Baiaram a fost huiduit de fani în momentul în care a fost înlocuit cu Houri.

Ștefan Baiaram: „Nu a funcționat nimic”

FC Argeș a produs o surpriză uriașă în Bănie, reușind să se impună cu scorul de 1-0 în duelul cu Universitatea Craiova, grație unui gol de senzație reușit de Bettaieb.

Suporterii olteni nu au mai avut răbdare cu Ștefan Baiaram și l-au huiduit pe acesta în momentul în care a fost înlocuit cu Houri. După fluierul final, starul din Bănie a încercat să găsească explicații, însă, în același timp, a transmis că echipa va lua campionatul.

„ Nu a funcționat nimic, am făcut un joc foarte modest. Mai avem 9 meciuri, play-off-ul este lung, mai avem timp să recuperăm punctele pierdute astăzi. Trebuia să arătăm mult mai bine, dar am mai trecut prin astfel de momente, am arătat că suntem o echipă puternică. Ne așteptam să fie un play-off strâns, vom vedea la sfârșit.

E frustrant ,sunt craiovean, crescut aici. Îmi pare rău pentru suporteri că nu am făcut un joc bun, știu că își doresc multe de la mine, nu este fața mea și nici a colegilor mei. Împreună putem lua campionatul, altfel va fi greu, dacă la prima înfrângere se întâmplă astfel de momente (n. r. despre huiduieli).

Toată lumea s-a obișnuit să avem mai multe faze, dar se întâmplă. Avem o echipă puternică, vom trece și peste acest moment cu siguranță”, a declarat Ștefan Baiaram, potrivit digisport.ro.

