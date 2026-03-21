L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 12:38

Victor Angelescu și Dan Șucu, la un meci al Rapidului / Sport Pictures

Decizie de ultima oră luată de Dan Şucu la Rapid. Patronul formaţiei giuleştene a decis să-l dea afară pe Daniel Carciug, care este ”deja istorie” în Giulești, anunţă Fanatik.ro.

Măsura radicală luată de Şucu vine la scurt timp după ce a comandat un audit intern la Rapid. Lui Daniel Carciug, director de marketing, i s-ar fi reproșat că nu a reuşit să atragă, dar şi să gestoneze relaţia cu sponosorii. Totodată, Daniel Carciug a avut o relaţie proastă cu fanii giuleşteni.

Carciug se află în proces şi cu un important fost jucător al Rapidului, Cristi Săpunaru.

Fostul jucător al naţionalei Românei a decis să-l dea în judecată, după ce au apărut în presă informaţii potrivit cărora ar fi venit cu alcool în cantonamentul Rapidului. Episodul a dus la ruptura totală dintre Săpunaru şi Rapid, care a şi părăsit clubul, fără să mai activeze ca director sportiv, aşa cum se înţelesese cu Şucu în momentul în care a decis să se retragă din fotbal.

Citește și:
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Observator
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
„E cel mai în formă atacant din România”. Declarații tari despre jucătorul pe care Mircea Lucescu nu l-a convocat! „A avut acum o lună ofertă de 2,5 milioane!”. Exclusiv
Fanatik.ro
„E cel mai în formă atacant din România”. Declarații tari despre jucătorul pe care Mircea Lucescu nu l-a convocat! „A avut acum o lună ofertă de 2,5 milioane!”. Exclusiv
13:31

„Chivu nu poate fi viitorul lui Inter!” Antrenorul român, în mijlocul unei dezbateri aprinse
13:25

EXCLUSIVSelecţia făcută de Vincenzo Montella pentru meciul cu România i-a iritat pe turci! Ce îi reproşează italianului
13:25

Cosmin Contra, salariu uriaş după ce şi-a prelungit contractul în Qatar
12:41

VideoJurnal Antena Sport | Rednic râde de dinamoviştii şi rapidiştii pe care el i-a făcut ultima dată campioni
12:39

Man United, Inter şi Spurs, cu ochii pe Turcia – România. Un star de 50 de milioane e dorit în Premier League
12:14

Andrei Nicolescu şi-a luat gândul de la titlu. Care e obiectivul lui Dinamo
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 5 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav