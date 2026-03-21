L-a dat afară! Dan Șucu, decizie radicală la Rapid

Decizie de ultima oră luată de Dan Şucu la Rapid. Patronul formaţiei giuleştene a decis să-l dea afară pe Daniel Carciug, care este ”deja istorie” în Giulești, anunţă Fanatik.ro.

Măsura radicală luată de Şucu vine la scurt timp după ce a comandat un audit intern la Rapid. Lui Daniel Carciug, director de marketing, i s-ar fi reproșat că nu a reuşit să atragă, dar şi să gestoneze relaţia cu sponosorii. Totodată, Daniel Carciug a avut o relaţie proastă cu fanii giuleşteni.

Carciug se află în proces şi cu un important fost jucător al Rapidului, Cristi Săpunaru.

Fostul jucător al naţionalei Românei a decis să-l dea în judecată, după ce au apărut în presă informaţii potrivit cărora ar fi venit cu alcool în cantonamentul Rapidului. Episodul a dus la ruptura totală dintre Săpunaru şi Rapid, care a şi părăsit clubul, fără să mai activeze ca director sportiv, aşa cum se înţelesese cu Şucu în momentul în care a decis să se retragă din fotbal.