Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: "Prostituția imaginii clubului" - Antena Sport

Ultima decizie luată de Dan Șucu la Rapid a stârnit controverse imense în rândul unei facțiuni de suporteri, iar Cristi Săpunaru a venit și el cu o reacție pe rețelele sociale. Marți, clubul a trimis o delegație formată din oficialii bucureștenilor pentru un schimb de experiențe la Genoa, cele două cluburi asociindu-și imaginea și simbolurile.

Rapid a luat recent o decizie de marketing care se pare că nu este deloc pe placul suporterilor de la Peluza Nord. Conducerea clubului giuleștean a decis să trimită în Italia o delegație pentru a realiza un schimb de experiențe alături de alți oficiali de la Genoa, celălalt club patronat de Dan Șucu.

Suporterii Rapidului au răbufnit primii

La scurt timp după postarea făcută de club prin care anunța ce s-a întâmplat în Italia, Peluza Nord a venit cu un comunicat prin care a atacat mai multe persoane, printre care Dan Șucu, Daniel Sandu (directorul departamentului de scouting) și pe Daniel Carciug (directorul comercial).

“Ca urmare a celor anunțate astăzi de «conducerea» clubului Rapid București,

Noi, Peluza Nord Rapid București, condamnăm ferm tentativa de asociere între culorile și istoria clubului nostru și orice altă entitate ce nu ne reprezintă. Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere in aceste vremuri noi, ale fotbalului modern asa cum le numesc distinșii domni si domnișoare din conducere.