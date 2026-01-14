Scandal la Rapid! Suporterii și Cristi Săpunaru au răbufnit: "Prostituția imaginii clubului" - Antena Sport

Ultima decizie luată de Dan Șucu la Rapid a stârnit controverse imense în rândul unei facțiuni de suporteri, iar Cristi Săpunaru a venit și el cu o reacție pe rețelele sociale. Marți, clubul a trimis o delegație formată din oficialii bucureștenilor pentru un schimb de experiențe la Genoa, cele două cluburi asociindu-și imaginea și simbolurile.
Rapid a luat recent o decizie de marketing care se pare că nu este deloc pe placul suporterilor de la Peluza Nord. Conducerea clubului giuleștean a decis să trimită în Italia o delegație pentru a realiza un schimb de experiențe alături de alți oficiali de la Genoa, celălalt club patronat de Dan Șucu.
Suporterii Rapidului au răbufnit primii
La scurt timp după postarea făcută de club prin care anunța ce s-a întâmplat în Italia, Peluza Nord a venit cu un comunicat prin care a atacat mai multe persoane, printre care Dan Șucu, Daniel Sandu (directorul departamentului de scouting) și pe Daniel Carciug (directorul comercial).
“Ca urmare a celor anunțate astăzi de «conducerea» clubului Rapid București,
Noi, Peluza Nord Rapid București, condamnăm ferm tentativa de asociere între culorile și istoria clubului nostru și orice altă entitate ce nu ne reprezintă. Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere in aceste vremuri noi, ale fotbalului modern asa cum le numesc distinșii domni si domnișoare din conducere.
Rămânem fideli alb-vișiniului, susținem clubul necondiționat, atât la victorii cât si prin cele mai grele momente. Refuzăm jocurile de culise contrare bibliei rapidiste. Nu ne vindem credința, nu cedăm tradiția și nu vom permite ca numele Rapid să fie folosit în combinații care ne dezonorează.
Ne-am săturat să fim folosiți pe post de decor. Ne-am săturat ca suporterii Rapidului să fie combustibilul de imagine al unor oameni care, până să-și asocieze numele de club, erau complet anonimi pentru fenomenul fotbalistic și inexistenți pentru spiritul Rapidului. Rapidul nu este o rampă de lansare, nu este un brand de împrumut și, cu siguranță, nu este o fațadă pentru ambiții personale.
Nu acceptăm ca istoria noastră să fie rescrisă de oameni paraleli cu Rapidul. O istorie construită în peste 100 de ani, în ploaie, în frig, în faliment, în ligile inferioare, cu tribunele pline chiar și atunci când conturile erau goale. Istoria Rapidului nu se editează în birouri și nu se cosmetizează în conferințe de presă.
Domnului Dan Șucu îi transmitem clar: faptul că nu am fost vocali în acești aproximativ trei ani de patronat nu înseamnă că am fost «orbi» . Suntem pe deplin conștienți de fumigena aprinsă ritualic la începutul fiecărui sezon, menită să țină speranța în viață și să amâne răspunsurile reale. Rapidul nu trăiește din promisiuni reciclate și discursuri goale!
Nu ne putem explica cum în conducerea clubului continuă să existe personaje precum Daniel Sandu, sub al cărui «management» clubul a fost păgubit cu milioane de euro prin transferuri fără sens, fără performanță și fără viitor. La Rapid, incompetența nu poate fi trecută la capitolul «pierderi colaterale» .
Și nu, nu l-am uitat nici pe Daniel Carciug, cel care, cu o lejeritate revoltătoare, ne-a numit «clienți» și a vorbit despre a fi «storși la maxim» atunci când venim la stadion. Rapidistul nu este client. Rapidistul este motivul pentru care clubul încă există“, a fost comunicatul postat de suporterii rapidiști.
Cristi Săpunaru a reacționat și el
La scurt timp după reacția suporterilor, Săpunaru a venit la rândul său cu un mesaj prin care s-a solidarizat cu cei din Peluza Nord. Legenda clubului a postat la secțiunea “stories” o fotografie cu galeria alb-vișinie, iar atașat era următorul text:
“Rapid București!! Rapid nu înseamnă doar prezent. Rapid înseamnă istorie, sacrificiu, caractere și oameni care au construit acest club cu sânge, sudoare și inimă.
Reprezentarea Rapidului nu se face cu «cine e disponibil», ci cu cei care au fost, sunt și vor rămâne rapidiști! Respectul nu e opțional! E obligație!“.
