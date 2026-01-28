"L-am sunat non-stop". Cum i-a luat Rapid fața FCSB-ului pentru transferul lui Olimpiu Moruțan - Antena Sport

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a venit cu detalii din culisele transferului lui Olimpiu Moruțan la formația giuleșteană. Oficialul de 41 de ani a ținut să lămurească și situația legată de Giovanni Becali, acuzat de Gigi Becali că l-a propus pe mijlocaș la alb-vișinii în loc să îl direcționeze către FCSB.
Rapid a dat o lovitură importantă în această perioadă de mercato și l-a adus pe Olimpiu Moruțan pe Aris Salonic. Mijlocașul de 26 de ani a semnat pe un an și jumătate și își va putea prelungi înțelegerea pe încă un sezon.
Victor Angelescu, noi detalii despre venirea lui Moruțan la Rapid
Încă de dinainte ca mutarea să fie oficializată, un om care s-a declarat complet revoltat de această afacere a fost Gigi Becali. Patronul de la FCSB și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că vărul său, Giovanni, care a fost unul dintre intermediarii acestui transfer, nu l-a contactat pe el pentru a-l propune pe mijlocaș la fosta sa echipă.
Recent, Victor Angelescu a ținut să dezmintă aceste detalii și a declarat că impresarul nu l-a propus pe Moruțan la Rapid, ci interacțiunea a fost chiar pe dos. Președintele giuleștenilor a fost cel care a insistat pentru transfer, deși Giovanni Becali i-a transmis inițial că sunt șanse mici ca afacerea să aibă un final fericit pentru alb-vișinii.
“Este total neadevărat, repet, probabil că domnul Becali, nu știu… nu ne cunoaștem atât de bine, am vorbit cu dânsul, îl apreciez, e un om care a investit în fotbal, deci nu am nimic, dar ar trebui să mă creadă pe cuvânt.
Pentru că atunci când FCSB a vrut să-l ia (n.r. – pe Moruțan), el era deja la Rapid. Chiar dacă nu semnase, am avut un acord deja, cu două săptămâni înainte. Și ca să vă zic și povestea legată de Giovanni, nu este adevărat. Pentru că nu Giovanni Becali l-a direcționat către Rapid, ci eu l-am sunat pe el pentru Moruțan.
La început mi-a și spus că el nu crede că se poate realiza transferul, pentru că are un salariu foarte mare la Aris, se gândește la alte campionate, cum ar fi Turcia. Prima oară am înțeles, apoi m-am gândit că de ce să mă dau bătut, trebuie să rezolv cumva.
Pot să spun clar că eu am fost cel care l-a sunat non-stop pe Giovanni Becali ca să fac acest transfer, până când am ajuns la un consens. Am venit cu mai multe opțiuni“, a spus Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.
Olimpiu Moruțan a și debutat deja pentru Rapid, având un rol important în victoria obținută de echipa sa contra celor de la UTA în campionat, scor 2-1.
