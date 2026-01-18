"Ia-ți banii, prostule". Gigi Becali, reacţie furibundă despre transferul lui Olimpiu Moruţan. Replică pentru Giovanni Becali - Antena Sport

Închide meniul
“Ia-ți banii, prostule”. Gigi Becali, reacţie furibundă despre transferul lui Olimpiu Moruţan. Replică pentru Giovanni Becali

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 11:49

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali a oferit o nouă reacţie despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că vărul său, Giovanni Becali, nu l-a sunat să-l întrebe dacă-l vrea pe jucător înapoi la FCSB.

Gigi Becali s-a declarat şi surprins de faptul că Olimpiu Moruţan a ajuns la o înţelegere cu Rapid, fapt aflat de la televizor. Patronul campioanei aştepta un telefon de la Giovanni Becali, însă s-a declarat convins de faptul că impresarul va câştiga mai mulţi bani de pe urma tranzacţiei cu giuleştenii.

Gigi Becali, reacţie dură despre transferul lui Olimpiu Moruţan

Totodată, Gigi Becali a transmis că nu poate interveni, ţinând cont că Olimpiu Moruţan e ca şi transferat la Rapid. Patronul de la FCSB a spus că nu s-a supărat nici pe vărul Giovanni Becali, mărturisind că nu-l încânta “repatrierea” internaţionalului român.

Gigi Becali a mai declarat că dacă ar fi fost impresar, l-ar fi sfătuit pe Olimpiu Moruţan să rămână în străinătate, pentru a câştiga un salariu mult mai mare faţă de cel oferit în Liga 1.

“Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?

Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea? Să-i dau eu telefon lui Giovanni, și să-i spun ‘adu-l, mă, la mine?’. Nu nu fac asta.

Așa i-aș fi spus și lui Moruțan: «Bă, Moruțane, ia-ți banii, prostule, stai în Cipru (n.r. Grecia), distrează-te!». Dacă aș fi fost impresar, tot așa le-aș fi spus. Fiecare face cum crede el că e bine și cu asta basta. Eu spun ce fac eu, nu judec pe nimeni.

Poate era obligație morală să mă întrebe întâi, pentru că eu i l-am dat când l-a dus la Galata. Și i-am spus lui Vulturar să-l ajute pe Giovanni. Galata îl lua și cu Vulturar, un club mare nu ia un jucător pentru că-i zice impresarul, ci pentru că-i place jucătorul. Și i-am spus: I-l dai lui Giovanni. Dar promisiunea asta nu se va mai face.El trebuia să mă sune, dar nu sunt supărat. Am eu destule, să fie el mulțumit, pe cuvânt. Nu mai contează banii, pentru că am prea mulți. Îi e lui bine așa? E ok. Dar să nu dea vina că nu l-am sunat eu.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Nu chiar mă încânta atât de tare (n.r. Moruțan). L-aș fi vrut, dar nu eram așa de..

Dar dacă Șucu a intervenit. Eu nu sunt Șucu, să mă bag când se negociază. Eu pot fi mai șmecher de zece ori decât Șucu, financiar vorbind.

Ce facem licitație la fotbalist? Eu nu fac așa ceva. Apoi am auzit la televizor că negociază de două săptămâni. E bine și lui Sucu, e bine și lui Giovanni, hai să nu ne certăm pentru fotbaliști, hai să ne respectăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

