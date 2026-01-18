"Ia-ți banii, prostule". Gigi Becali, reacţie furibundă despre transferul lui Olimpiu Moruţan. Replică pentru Giovanni Becali - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o nouă reacţie despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Rapid. Patronul campioanei s-a declarat surprins de faptul că vărul său, Giovanni Becali, nu l-a sunat să-l întrebe dacă-l vrea pe jucător înapoi la FCSB.

Gigi Becali s-a declarat şi surprins de faptul că Olimpiu Moruţan a ajuns la o înţelegere cu Rapid, fapt aflat de la televizor. Patronul campioanei aştepta un telefon de la Giovanni Becali, însă s-a declarat convins de faptul că impresarul va câştiga mai mulţi bani de pe urma tranzacţiei cu giuleştenii.

Gigi Becali, reacţie dură despre transferul lui Olimpiu Moruţan

Totodată, Gigi Becali a transmis că nu poate interveni, ţinând cont că Olimpiu Moruţan e ca şi transferat la Rapid. Patronul de la FCSB a spus că nu s-a supărat nici pe vărul Giovanni Becali, mărturisind că nu-l încânta “repatrierea” internaţionalului român.

Gigi Becali a mai declarat că dacă ar fi fost impresar, l-ar fi sfătuit pe Olimpiu Moruţan să rămână în străinătate, pentru a câştiga un salariu mult mai mare faţă de cel oferit în Liga 1.

“Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc?