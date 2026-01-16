Legendele "câinilor" salută venirea la Dinamo a jucătorului de la AC Milan: "S-au orientat bine" - Antena Sport

Foştii atacanţi legendari ai lui Dinamo, Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi Marius Niculae (44 de ani) consideră un transfer bun venirea lui Matteo Duţu (20 de ani) la echipa din Ştefan cel Mare.

Dorit şi de Universitatea Craiova, Matteo Duţu s-a înţeles cu Dinamo. El are 9 meciuri jucate pentru naţionala U21 a României.

Dănciulescu şi Marius Niculae privesc cu ochi buni venirea lui Matteo Duţu la Dinamo

“Nu îl cunosc foarte bine, mă gândesc că e jucător tânăr şi de perspectivă, a făcut junioratul la Milan, are ABC-ul fotbalului în spate şi să sperăm că o să confirme”, a declarat Ionel Dănciulescu pentru AntenaSport.

“(n.r: Cum ţi se pare transferul lui Duţu de la AC Milan?) E un jucător pe care îl am la U21, un jucător care a fost cu noi la Campionatul European, un jucător de perspectivă. Probabil că cei de la Dinamo l-au remarcat pentru că a jucat în meciurile din această campanie la U21. Nu degeaba a ajuns la AC Milan, eu zic că s-au orientat bine”, a declarat Marius Niculae pentru AntenaSport.

Matteo Duţu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 250.000 de euro. Antrenorul Milanului, Massimiliano Allegri (58 de ani), l-a introdus într-un amical al rossonerilor cu Chelsea, pierdut cu 4-1 de formaţia din Milano. În acea partidă a evoluat şi Andrei Coubiş (22 de ani), meciul fiind unul de coşmar pentru el. Coubiş, în trecut pe lista lui Dinamo, a ajuns la U Cluj în acest mercato. Coubiş şi-a dat autogol în minutul 5 al amicalului Milanului cu Chelsea, apoi a fost eliminat, în aceeaşi partidă, în minutul 18.