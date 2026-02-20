Leo Grozavu, mesaj pentru jucători: "Acum trebuie să arătăm caracter" - Antena Sport

Formaţia FC Botoşani a fost învinsă, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a 28-a a Ligii 1.
Antrenorul Leo Grozavu cere unitate la echipă şi are un mesaj pentru jucători.
“Mă aşteptam, dar nu mă gândeam chiar aşa… În sezonul rece noi mereu avem probleme. Trebuie să strângem rândurile, acum trebuie să arătăm că suntem jucători de caracter şi să strângem rândurile.
Mai sunt două jocuri, trebuie să ridicăm capul sus, să arătăm că suntem maturi, nu cu reproşuri. Putem să schimbăm prezentul, viitorul”, a spus Leo Grozavu, la Digi Sport.
FC Botoşani este pe locul 7 în Liga 1, cu 42 de puncte.
