“Nu o să mai am astfel de momente” Reacţia lui Baiaram, după ce Coelho nu l-a titularizat! Mesaj pentru Lucescu

Ştefan Baiaram (23 de ani) a subliniat că a învăţat, din episoadele trecute, să nu mai reacţioneze nepotrivit atunci când e anunţat că nu e titular. El a precizat că va da 100% de fiecare dată când va fi introdus în teren.

La partida Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, Baiaram a fost introdus pe teren în minutul 64, în locul lui Monday Etim.

Ştefan Baiaram, după ce Filipe Coelho nu a fost titularizat: “Am învăţat din episoadele trecute. Când o să intru, o să dau 100%”

“O victorie foarte importantă, ne bucurăm că am luat cele 3 puncte. Aveam mare nevoie pentru a ne distanţa de CFR. Acum mergem la Cluj, să luăm cele 3 puncte (n.r: cu U) şi să trecem pe primul loc.

Mereu am spus-o, avem jucători cu calitate, nu are importanţă cine e în primul 11. Cum aţi văzut şi în această seară, colegii mei şi-au creat ocazii.

(n.r: Dacă se aştepta să fie rezervă) Nu e vorba că mă aşteptam. Mister mi-a comunicat înainte de meci că nu o să fiu titular. Am învăţat din episoadele trecute, nu o să mai am astfel de momente. Când o să intru, o să dau 100%.