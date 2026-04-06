“Nu o să mai am astfel de momente” Reacţia lui Baiaram, după ce Coelho nu l-a titularizat! Mesaj pentru Lucescu

Ştefan Baiaram (23 de ani) a subliniat că a învăţat, din episoadele trecute, să nu mai reacţioneze nepotrivit atunci când e anunţat că nu e titular. El a precizat că va da 100% de fiecare dată când va fi introdus în teren.
La partida Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0, Baiaram a fost introdus pe teren în minutul 64, în locul lui Monday Etim.
Ştefan Baiaram, după ce Filipe Coelho nu a fost titularizat: “Am învăţat din episoadele trecute. Când o să intru, o să dau 100%”
“O victorie foarte importantă, ne bucurăm că am luat cele 3 puncte. Aveam mare nevoie pentru a ne distanţa de CFR. Acum mergem la Cluj, să luăm cele 3 puncte (n.r: cu U) şi să trecem pe primul loc.
Mereu am spus-o, avem jucători cu calitate, nu are importanţă cine e în primul 11. Cum aţi văzut şi în această seară, colegii mei şi-au creat ocazii.
(n.r: Dacă se aştepta să fie rezervă) Nu e vorba că mă aşteptam. Mister mi-a comunicat înainte de meci că nu o să fiu titular. Am învăţat din episoadele trecute, nu o să mai am astfel de momente. Când o să intru, o să dau 100%.
(n.r: Cum se anunţă derby-ul dintre Universităţi?) Va fi alt meci. În primul rând, vom juca în deplasare. Sunt sigur că vor avea mulţi suporteri. Sper să vină şi de la Craiova mulţi oameni.
(n.r: Mister a spus că toate cele 6 echipe se luptă pentru titlu) Sunt de aceeaşi părere. Dacă faci un rezultat negativ şi alte echipe câştigă, se apropie. Mai avem 7 finale şi vom vedea ce se va întâmpla.
(n.r: despre Mircea Lucescu) Toate gândurile mele sunt să se facă bine. E un om care m-a ajutat extrem de mult. M-a învăţat multe lucruri pentru viitorul meu. M-a debutat la echipa naţională. Pe această cale îi mulţumesc. Sper să se facă bine şi să ne revedem cu bine”, a declarat Ştefan Baiaram pentru digisport.ro, după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0.
Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0
Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Ligii 1.
La Craiova prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.
După primele trei etape, în play-off-ul Ligii 1 conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova – cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 – cu 30 de puncte.
Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).
- Remarcatul lui Cristi Săpunaru după Craiova – CFR Cluj 2-0: “Îmi place enorm de mult”! Îl vrea şi la naţională
- „Dinamo ne va ajuta să fim campioni”. Gică Craioveanu, euforic după Univ. Craiova – CFR 2-0: „Lumea mă face căpiat, dar…”
- Iuliu Mureşan: “Ne luptăm pentru locul trei. Nu visez la cai verzi pe pereţi!” Pe cine pune în locul lui Bilaşco
- Vladimir Screciu, cu lacrimi în ochi când a vorbit despre Mircea Lucescu: „E cumplit pentru noi”
- Cui i-a dedicat Filipe Coelho victoria cu CFR Cluj: “Este un moment prost pentru el”