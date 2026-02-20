Botoşani - U Cluj 1-3. „Șepcile roșii” defilează către o nouă prezență în play-off - Antena Sport

Min. 4: GOL! Universitatea Cluj deschide scorul prin Lukic.

Min. 1: Start de meci la Botoșani!

FC Botoșani: Anestis – Pavlovic, Mircon, Diaw, Creț – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Ongenda, Mailtan – Kovtaliuk. Rezerve: Kukic, Țigănașu, Suta, Adams, Ilaș, David, Popa, Dumitru, Bodișteanu, Pănoiu, Lopez, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu

Anestis – Pavlovic, Mircon, Diaw, Creț – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Ongenda, Mailtan – Kovtaliuk. Kukic, Țigănașu, Suta, Adams, Ilaș, David, Popa, Dumitru, Bodișteanu, Pănoiu, Lopez, Dumiter. Leo Grozavu U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Codrea – Macalou, Drammeh, Nistor, El Sawy – Lukic. Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Capradossi, Murgia, Simion, Stanojev, Mendy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi. Antrenor: Eugeniu Cebotaru

Botoşani vine după o perioadă grea, în care a reuşit o singură victorie în ultimele cinci etape. De partea cealaltă, “Şepcile Roşii” nu-l vor avea pe bancă pe Cristiano Bergodi, suspendat o lună după incidentele de la meciul cu CFR Cluj.

Botoşani are un singur eşec pe teren propriu, în ultimele 15 meciuri disputate în Liga 1, 0-1 cu CFR Cluj. De cealaltă parte, Şepcile Roşii au adunat 7 succese în cele 13 partide disputate în deplasare.

Aceasta va fi a 14-a întâlnire directă dintre Botoşani şi U Cluj, în Liga 1. Moldovenii au înregistrat 3 victorii, în timp ce ardelenii s-au impus în 6 rânduri, patru dueluri terminându-se la egalitate.

În partida din tur, Botoşaniul s-a impus pe terenul lui U, cu 2-0, prin golurile marcate de Alexndru Cîmpanu şi Hervin Ongenda.

Echipele probabile la Botoşani – U Cluj