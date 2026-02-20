Botoşani - U Cluj 1-3. „Șepcile roșii” defilează către o nouă prezență în play-off - Antena Sport

Închide meniul
Botoşani – U Cluj 1-3. „Șepcile roșii” defilează către o nouă prezență în play-off

Dan Roșu Publicat: 20 februarie 2026, 21:58

FC Botoșani - U Cluj / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj a bifat un nou succes în Liga 1 și a făcut un nou pas important către accederea în play-off. Fără Cristian Bergodi, suspendat, gruparea ardeleană s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 3-1.

Jovo Lukic a avut o nouă evoluție de senzație pentru „șepcile roșii”, iar cea de-a treia reușită i-a aparținut lui Drammeh.

Botoşani – U Cluj 1-3

Final de meci! 

Min. 55: GOL! Drammeh dublează avantajul oaspeților, după o serie de erori în defensiva adversă.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 19: GOL! Ongenda reduce din diferență, după o pasă genială a lui Mitrov.

Min. 14: GOL! Tot Lukic este cel care marchează și golul al doilea pentru oaspeți.

Min. 4: GOL! Universitatea Cluj deschide scorul prin Lukic.

Min. 1: Start de meci la Botoșani!

  • FC Botoșani: Anestis – Pavlovic, Mircon, Diaw, Creț – Bordeianu, Petrov – Mitrov, Ongenda, Mailtan – Kovtaliuk. Rezerve: Kukic, Țigănașu, Suta, Adams, Ilaș, David, Popa, Dumitru, Bodișteanu, Pănoiu, Lopez, Dumiter. Antrenor: Leo Grozavu
  • U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Codrea – Macalou, Drammeh, Nistor, El Sawy – Lukic. Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteș, Capradossi, Murgia, Simion, Stanojev, Mendy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi. Antrenor: Eugeniu Cebotaru

Botoşani vine după o perioadă grea, în care a reuşit o singură victorie în ultimele cinci etape. De partea cealaltă, “Şepcile Roşii” nu-l vor avea pe bancă pe Cristiano Bergodi, suspendat o lună după incidentele de la meciul cu CFR Cluj.

Botoşani are un singur eşec pe teren propriu, în ultimele 15 meciuri disputate în Liga 1, 0-1 cu CFR Cluj. De cealaltă parte, Şepcile Roşii au adunat 7 succese în cele 13 partide disputate în deplasare.

Aceasta va fi a 14-a întâlnire directă dintre Botoşani şi U Cluj, în Liga 1. Moldovenii au înregistrat 3 victorii, în timp ce ardelenii s-au impus în 6 rânduri, patru dueluri terminându-se la egalitate.

În partida din tur, Botoşaniul s-a impus pe terenul lui U, cu 2-0, prin golurile marcate de Alexndru Cîmpanu şi Hervin Ongenda.

Echipele probabile la Botoşani – U Cluj

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis – Friday Adams, Miron, Suta, R. Creț – Bordeianu, C. Petro – Dumiter, Ongenda, Pănoiu – Enzo Lopez
  • U Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, A. Chipciu – Simion- D. Nistor, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy
