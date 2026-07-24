Liber la bere pe stadioanele din Liga 1! Decizia oficială luată de președintele Nicușor Dan

Suporteri la un meci din Liga 1 / Sportpictures

O schimbare importantă va avea loc în fotbalul românesc și va fi pusă în aplicare începând din cadrul rundei a doua de Liga 1. Președintele Nicușor Dan a promulgat proiectul de modificare al Legii 4, cunoscută și ca ”Legea Paraschiv”.

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Concret, suporterii vor avea posiblitatea de a consuma, direct pe stadion, bere slab alcoolizată pe stadioane, cu maximum 5,5% alcool. Se va putea întâmpla chiar de la duelul dintre UTA Arad și Oțelul Galați.

Suporterii vor putea consuma bere pe stadioane la meciurile de Liga 1

La mai puțin de o lună de când Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede modificarea și completarea legilor 4/2008 și 60/1991, Nicușor Dan a promulgat acest proiect, modificările fiind publicate în Monitorul Oficial, anunță fanatik.ro.

Suporterii vor putea consuma bere slab alcoolizată pe stadioane, cu maximum 5,5% alcool: „Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenței cu ocazia competițiilor şi a jocurilor sportive şi de modificare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfășurarea adunărilor publice (PL-x 455/2025)”, se arată în comunicatul Președinției.

Principalele modificări pe care le aduce Legea 4