Liber la bere pe stadioanele din Liga 1! Decizia oficială luată de președintele Nicușor Dan

O schimbare importantă va avea loc în fotbalul românesc și va fi pusă în aplicare începând din cadrul rundei a doua de Liga 1. Președintele Nicușor Dan a promulgat proiectul de modificare al Legii 4, cunoscută și ca ”Legea Paraschiv”.
Concret, suporterii vor avea posiblitatea de a consuma, direct pe stadion, bere slab alcoolizată pe stadioane, cu maximum 5,5% alcool. Se va putea întâmpla chiar de la duelul dintre UTA Arad și Oțelul Galați.
Suporterii vor putea consuma bere pe stadioane la meciurile de Liga 1
La mai puțin de o lună de când Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede modificarea și completarea legilor 4/2008 și 60/1991, Nicușor Dan a promulgat acest proiect, modificările fiind publicate în Monitorul Oficial, anunță fanatik.ro.
Suporterii vor putea consuma bere slab alcoolizată pe stadioane, cu maximum 5,5% alcool: „Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenței cu ocazia competițiilor şi a jocurilor sportive şi de modificare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfășurarea adunărilor publice (PL-x 455/2025)”, se arată în comunicatul Președinției.
Principalele modificări pe care le aduce Legea 4
- Bere și băuturi alcoolice pe stadion. Se va permite vânzarea, distribuirea și consumul de băuturi fără alcool și a celor slab alcoolizate (până la 5% alcool în volum). Băuturile se pot comercializa în pahare de plastic sau hârtie. Ele vor putea fi vândute pe stadion și consumate de fani.
- Spectacole pirotehnice controlate. Se va reglementa mai clar utilizarea articolelor pirotehnice în zone dedicate și în condiții de siguranță. Acest aspect era interzis sau foarte restrictiv până acum.
- Eliminarea/reducerea zonelor-tampon. Este o veste excelentă pentru fani, întrucât se va permite ocuparea stadioanelor până la capacitatea maximă admisă, cu mai multă flexibilitate în privința separării suporterilor. Vor dispărea locurile goale, obligatorii între galerii.
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